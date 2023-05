Încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ultimele 24 de ore de pregătiri la Londra

Pregătirile pentru ceremonia fastuoasă a încoronării Regelui Charles al III-lea sunt aproape gata. Mii de oameni sunt aşteptaţi să fie prezenţi la încoronarea Regelui Charles al III-lea.

Sursa foto: Hepta

Britanici din toate colţurile regatului, dar şi oameni veniţi din alte state ale Commonwealth-ului sau, pur şi simplu, iubitori ai monarhiei, au început deja să ajungă la Londra pentru ceremonia de sâmbătă.

Cei mai înfocaţi susţinători ai familiei regale, care au vrut să prindă un loc în faţă, şi-au montat deja corturile şi aşteaptă cu entuziasm evenimentul istoric.

Nu ar fi eveniment la Casa Regală dacă fanii regali nu s-ar afla deja aici. Unii dintre ei încă de câteva zile și-au instalat corturile, unii dintre ei au venit fără cort.

Au venit oameni din America, din Australia, din toate țările lumii special ca să fie aici atunci când noul rege va trece prin fața lor.

Printre susţinătorii coroanei s-au numărat şi câţiva norocoşi care i-au întâlnit pe Prinţul moştenitor şi pe soţia sa, într-un local din Londra.

”Erau într-un pub puțin mai devreme și am fost informată de o prietenă că sunt acolo și apoi au anunțat și în presă despre asta. Și m-am gândit "Toată lumea o să fie acolo". Așa că am ajuns acolo la 7:30 dimineața, am fost a doua persoană care a ajuns, mi-am ales primul loc pe care l-am considerat cel mai bun și am fost norocoasă și a venit direct la mine. A spus "weekend-ul acesta, dacă vei fi prezentă la încoronare, mă voi uită după părul tău in mulțime", a povestit femeia.

La Londra au fost luate masuri de securitate impresionante. Peste 11.500 de ofiţeri de poliţie vor patrula pe străzile Londrei la Încoronarea Regelui Charles.

La eveniment sunt aşteptaţi peste o sută de şefi de stat, precum şi mulţimi uriaşe de spectatori. Mii de militari vor lua parte la defilare.

Principala provocare a forţelor de ordine o reprezintă numărul mare de oameni dornici să asiste la manifestări, dar și anunțatele proteste ale antimonarhiştilor.

