Momentul în care motorul unui avion de pasageri ia foc în zbor. Sute de oameni se aflau la bord

Motorul unui avion Delta Air Lines a izbucnit în flăcări la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional din Los Angeles (LAX). Aeronava, un Boeing 767-400, se îndrepta către Atlanta, dar a fost nevoită să se întoarcă de urgență din cauza incendiului izbucnit la motorul din stânga, potrivit BBC.

Conform Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), avionul a decolat vineri în jurul orei 13:23 (ora locală) și a aterizat în siguranță la ora 14:06, fiind escortat pe pistă de mai multe vehicule de intervenție ale aeroportului.

This is the moment a Delta Airlines flight was forced to return to Los Angeles Airport after an engine of the Boeing 767 plane caught fire during take-off. pic.twitter.com/aSOw3rlJMk