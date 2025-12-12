„Își folosesc forța împotriva aliaților”. De ce serviciile de informații din Danemarca au inclus SUA pe lista amenințărilor

28 martie 2025 – Vicepreședintele SUA, JD Vance, și a doua doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, alături de colonelul Susan Meyers, comandantul bazei militare americane Pituffik Space Base, în timpul unei vizite la baza din Pituffik, Groenlanda. sursa foto: Getty

Serviciile de informații daneze au acuzat Statele Unite că folosesc puterea lor economică pentru a-și „impune voința” și că amenință chiar cu utilizarea forței militare împotriva aliaților. Declarațiile apar în evaluarea anuală publicată în această săptămână și marchează pentru prima dată când Serviciul de Informații al Apărării din Danemarca (DDIS) include Statele Unite pe lista amenințărilor la adresa țării. Potrivit raportului, Danemarca se confruntă „cu amenințări și provocări de securitate mai grave decât în mulți ani”, scrie The Guardian.

Raportul arată că SUA „folosesc acum forța economică și tehnologică drept instrument de putere, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”.

Competiția dintre marile puteri – Rusia, China și Statele Unite – „se mută tot mai mult în zona Arctică”, o regiune care capătă o importanță strategică tot mai mare pe fondul creșterii tensiunilor dintre Rusia și Occident. Acest lucru reprezintă o amenințare specifică pentru Danemarca, care a administrat Groenlanda ca fostă colonie și care continuă să controleze politica externă și de securitate a teritoriului.

„Creșterea competiției dintre marile puteri în Arctica a sporit semnificativ atenția internațională asupra regiunii”, se arată în raport. „Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește interesul tot mai mare al Statelor Unite pentru Groenlanda și importanța acesteia pentru securitatea națională a SUA”.

Raportul mai precizează că această atenție sporită „crește și riscul de spionaj, inclusiv spionaj cibernetic, precum și tentativele de influențare a tuturor părților regatului Danemarcei”. Groenlanda rămâne parte a Regatului Danemarcei.

Săptămâna trecută, noul document de strategie de securitate națională al Statelor Unite, care include o introducere semnată de Donald Trump, susținea că Europa se confruntă cu o „ștergere civilizațională” în următoarele două decenii din cauza migrației și a integrării europene, argumentând că SUA trebuie să „cultive rezistența” pe continent față de „direcția actuală a Europei”.

Documentul a fost publicat într-un context de tensiuni deja ridicate între Statele Unite și Danemarca, după ce Donald Trump a afirmat în mod repetat, pe parcursul ultimului an, că dorește să preia controlul asupra Groenlandei.

La începutul acestui an, vicepreședintele SUA, JD Vance, a vizitat baza militară americană Pituffik și a acuzat Danemarca că „nu a făcut o treabă bună” în Groenlanda.

În luna august, o presupusă campanie de influență a Statelor Unite în Groenlanda a determinat Danemarca să convoace însărcinatul cu afaceri al SUA. Ca un simbol elocvent al schimbării relației dintre Danemarca și Statele Unite – tradițional cel mai mare și important aliat al său – a fost dezvăluit recent că autoritățile de la Copenhaga au instituit un „serviciu de noapte”, însărcinat să monitorizeze declarațiile și acțiunile imprevizibile ale lui Donald Trump în timp ce Danemarca doarme.

În ciuda avertismentelor din raport, directorul DDIS, Thomas Ahrenkiel, a declarat că Statele Unite rămân cel mai apropiat aliat al Danemarcei.

„Statele Unite au fost și rămân garantul securității Europei prin implicarea lor în alianța transatlantică, prin prezența în Europa și prin umbrela nucleară americană”, a declarat Ahrenkiel pentru postul de radio DR.

„Statele Unite folosesc puterea economică, inclusiv amenințări cu tarife ridicate, pentru a-și impune voința, iar posibilitatea utilizării forței militare – chiar și împotriva aliaților – nu mai este exclusă”, se arată în raport.

Documentul avertizează, de asemenea, asupra „incertitudinii” legate de rolul Statelor Unite ca „garant al securității europene”, o situație care, potrivit autorilor, va spori „disponibilitatea Rusiei de a-și intensifica atacurile hibride împotriva NATO”. Raportul adaugă: „Amenințarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va crește, chiar dacă în prezent nu există o amenințare de atac militar convențional împotriva Regatului Danemarcei”.