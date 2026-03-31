Cinci vaci au fost înscrise la școală într-un sat din Franța, ca să nu se închidă o clasă

1 minut de citit Publicat la 15:29 31 Mar 2026 Modificat la 15:29 31 Mar 2026

Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel vor fi înscrise simbolic la școală / sursă foto: Getty Images

Autoritățile locale dintr-un sat din regiunea Alsacia, Franța, au găsit o metodă neobișnuită pentru a evita închiderea unei clase: să înscrie cinci vaci la școală pentru a atinge pragul necesar de „elevi”. Inițiativa vine în contextul unei greve naționale a profesorilor din Franța, declanșată din cauza reducerilor de posturi din educație, notează France Info.

Este vorba despre localitatea Moosch, care are 1.621 de locuitori, și este situată în departamentul Haut-Rhin.

În localitate există o singură școală, care mai are în prezent 66 de elevi în învățământul primar și 30 la grădiniță.

Din cauza numărului mic de elevi, primarul a luat o decizie inedită: va înscrie cinci vaci simbolic pentru a atinge pragul necesar de elevi pentru a păstra toate clasele deschise.

Astfel, Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel vor fi înscrise simbolic la școală pentru a îndeplini cerințele minime.

Edilul a mai adăugat că le va cere profesorilor să țină orele afară.

„Vom completa o cerere pentru Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel. În general, junincile preferă pășunile în locul sălilor de clasă, așa că îi vom ruga pe profesori să țină orele afară; se pare că este foarte la modă în zilele noastre”, a declarat primarul José Schruoffeneger, pentru ICI Alsace. „Râdem, dar de fapt, suntem foarte furioși”, a mai adăugat acesta.

Primarul susține că școala din sat este esențială pentru dezvoltarea comunitară.

„Avem absolvenți de top ai École Nationale d‘Administration (ENA) și oameni cu studii extinse, și asta e foarte bine. Dar nu au pus niciodată piciorul într-un sat. Un sat trăiește în jurul școlii sale. Singurele locuri unde adulții se întâlnesc în mod regulat sunt în fața școlii. O școală este esențială într-un sat”, a explicat Schruoffeneger.

Protestele profesorilor sunt programate pentru marți, 31 martie 2026. Potrivit sindicatului SNUipp-FSU, până la 30% dintre cadrele didactice din învățământul primar public ar putea intra în grevă. Acestea cer oprirea reducerilor de posturi, menținerea claselor și majorarea salariilor.