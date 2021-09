ISIS atacă și ucide 13 polițiști la Al-Rashad, în Irak

Atacul a survenit la primele ore ale dimineții de duminică la un punct de control din regiunea Al-Rashad, în nordul țării, la circa 65 de kilometri de orașul Kirkuk.

"Membri ai ISIS au vizat un punct de control al poliției federale", a precizat o sursă din forțele de securitate.

Atacul s-a soldat cu 13 morți și alți trei răniți. O sursă medicală din Kirkuk a confirmat acest bilanț.

Deși autoritățile au indicat ISIS drept gruparea responsabilă, organizația jihadistă nu a revendicat imediat atacul.

"Members of the Islamic State organisation targeted a federal police checkpoint," said the officer, who did not want to be named.

ISIS a preluat controlul unor întinse teritorii din Irak în anul 2014, la capătul unei ofensive rapide.

Înfrânt în Irak, ISIS atacă frecvent trupele guvernamentale

La capătul unei campanii susținute de trei ani, o coaliție internațională condusă de SUA a eliminat ISIS din cea mai mare parte a teritoriilor irakiene iar guvernul de la Bagdad a declarat în 2017 că insurgența jihadistă a fost înfrântă.

ISIS nu a fost însă eliminat complet iar celule "în adormire" în diverse zone din Irak se activează și atacă, relativ frecvent, forțele de securitate în nordul țării.

Atacul de duminică este unul dintre cele mai sângeroase din acest an.

Un alt atac a avut loc în data de 19 iulie. O bombă detonată în piața Al-Woheilat din Sadr City, o suburbie șiită a Bagdadului, a ucis 30 de persoane.

Atacul a fost revendicat de ISIS.

Macron promite că francezii rămân în Irak și după ce pleacă americanii

În Irak mai sunt în prezent 3.500 de militari ai coaliției internaționale. 2.500 dintre aceștia sunt soldați americani.

Trupele americane, care sunt vizate și de atacuri ale gherilelor susținute de Iran, urmează să se diminueze și mai mult.

Washingtonul a anunțat că, de anul viitor, rolul trupelor americane în Irak se va limita la instruirea și consilierea forțelor irakiene.

Duminica trecută, președintele francez Emmanuel Macron a vizitat Kurdistanul irakian și a avertizat asupra riscului ca ISIS să revină în Irak și Siria.

Macron a dat asigurări că soldații francezi desfășurați în Irak, în cadrul coaliției internaționale, vor rămâne în țară "indiferent de decizia americanilor".

In condițiile prăbușirii efective a armatei guvernamentale afgane sub asalturile talibanilor, există temeri că scenariul s-ar putea repeta în Irak, odată cu retragerea trupelor combatante.

ISIS-K, grupare înființată în Afganistan după victoriile rapide înregistrate de ISIS în 2014 în Irak și Siria, a revendicat atentatul sinucigaș de la aeroportul din Kabul, din 26 august, în urma căruia au murit peste 200 de oameni.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal