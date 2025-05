Cronica unei seri prezidențiale cu nervi și pisici. „Tap, tap” la AUR, nervi la PNL și fuga liderilor de la PSD

sursa foto: Antena3.ro

E duminică și e ziua primului tur al alegerilor prezidențiale. Puțin după ora 17:00, la sediul AUR, într-o curte pe gardurile căreia sunt afișe mari cu Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare, s-a adunat presa. Niște bărbați bine făcuți păzesc cu strășnicie intrarea: chiar dacă au acreditare, reporterii Antena 3 CNN și Antena 1 nu au voie să intre. E ilegal, dar așa a hotărât liderul lor, George Simion.

Colegii noștri filmează și transmit de cealaltă parte a străzii. Lângă ei, un domn pe tricoul căruia scrie VIP face un live pe TikTok. Urlă: „tap, tap! Pentru voi am ieșit din casă, ca să fac acest live!”. Un altul are un tricolor petrecut în jurul gâtului și vorbește și el cu oamenii pe internet.

De la AUR pornim spre PNL. În cale dăm peste un desen din care aflăm cum ”Cîțu salvează economia”.

E trecut de ora 18:30 când ajungem la PNL, la sediul din Kisseleff. Aici se află Crin Antonescu, candidatul susținut de partidele din coaliția de guvernământ, PSD-PNL-UDMR.

La 19:15 apare Cătălin Predoiu, președintele PNL. Nu prea vrea să dea declarații, dar reporterii nu se lasă, aleargă după el. „Rezultatul e bun, facem eforturi, suntem în linie dreaptă”, spune el.

Jumătate de oră mai târziu apare și Adrian Veștea, secretarul general al PNL. Și el se declară optimist: „Am făcut ce am putut, suntem o echipă cu multa experiență. Fiecare dintre noi a făcut ceea ce i-a stat în putere pentru un rezultat cât mai bun. Românii hotărăsc”.

La un moment dat, apare și useristul Lucian Judele, administratorul public al municipiului București, care începe să râdă: „Nu, nu am greșit sediul, am venit doar ca să fac o glumă cu colegii, am văzut că s-au mobilizat foarte bine”.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, și fostul premier Mihai Tudose apar și ei la sediul PNL din Kisseleff. Nu dau declarații. Se închid în clădire și hotărăsc să iasă abia la ora 21:00, când se anunță rezultatele exit-poll-urilor.

În curtea partidului s-a instalat o scenă, iar pe ecrane uriașe rulează programele mai multor televiziuni. Antena 3 CNN e dată cu sunetul la maxim.

”Îi rog pe toți reprezentanții noștri în secțiile de votare să rămână atenți să lucreze până la capăt, până când procesul electoral se încheie și exprim speranța că tot acest proces electoral, toată numărătoarea care va dura câteva ore bune, se va desfășura în condiții corecte și condiții perfect democratice”, a declarat Crin Antonescu.

După ce coboară de pe scenă, preferă să nu răspundă la întrebarea colegei noastre, Mădălina Mihalache, despre cum, din primele rezultate, trei partide nu au reușit să strângă un scor mai mare decât al lui Nicușor.

În mulțime, cineva din PNL arată un video cu George Simion, care vorbește poporului. „Or să sară tiktokurile în aer în următoarele trei minute”, îi spune unui coleg.

Cătălin Predoiu se întoarce, pentru noi declarații. Spune că Antonescu „nu a jignit pe nimeni, și-a respectat toți adversarii, doresc sa le mulțumesc colegilor din PNL. Știu cât de grea și dificilă le-a fost misiunea”.

Nu e o atmosferă foarte veselă și se vede.

Un alt liberal încearcă să își liniștească partenera la telefon: „Iubito, cred că stăm până mâine dimineață aici. E foarte strânsă treaba”.

Într-un colț, o pisică foarte colorată vânează, atentă, un gândac. Îl prinde și îl mănâncă, netulburată de frământările din jurul ei.

În funcție de rezultatele numărătorii, liberalii își pierd din ce în ce mai mult entuziasmul de la mijlocul zilei și refuză să mai stea de vorbă cu jurnaliștii. Marcel Ciolacu, venit să stea și el pe scenă cu Antonescu la 21:00, pleacă spre sediul PSD. L-au iritat niște jurnaliști cu întrebările lor. Și nici el nu mai vrea să facă declarații.

Antena3.ro se mută la PSD. Aici, așteptarea a durat ore în șir. În jur de miezul nopții, iese și premierul Marcel Ciolacu. Spune că încă nu s-au numărat voturile și că va reveni într-o oră. Nu a vrut să vorbească nici despre un scandal ce ar fi avut loc între social democrați, supărați că primarii nu și-au mobilizat electoratul pentru Antonescu.

Peste câteva minute au plecat și Mihai Tudose și Daniel Băluță. La urmă, a plecat și Paul Stănescu. Pe ușa din spate.

La ora scrierii acestui material, Nicușor Dan a trecut pe locul doi și merge în finala prezidențială cu George Simion, care a înregistrat un scor uluitor, de peste 40 la sută.