Joe Biden a fost confuz în Normandia. S-a așezat pe un scaun invizibil și a fost luat de soţie de pe scenă

Președintele american Joe Biden a produs un val de îngrijorări în spaţiul public, după ce Prima Doamnă, Jill Biden, l-a retras de la un eveniment în timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, joi, în Franţa.

Potrivit presei britanice, preşedintele francez, Emmanuel Macron l-a ghidat îndeaproape pe Joe Biden în timp ce urcau împreună pe scenă.

La un moment dat, Joe Biden a părut confuz, ca şi cum nu ar fi ştiut unde se afla, în timp ce Emmanuel Macron s-a oprit să salute participanții la eveniment.

Ajunşi pe scenă, Joe Biden a încercat să se aşeze pe un scaun invizibil. Ulterior, în cadrul discursului său a vorbit despre pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina, iar la final a fost retras de pe scenă de Prima Doamnă Jill Biden.

