În centrul de comandă al campaniei lui Crin Antonescu: Suntem optimişti

Aceştia au subliniat faptul că trăim momente istorice, chiar dacă de multe ori nu le simţim. Foto: Captură Antena 3 CNN

La sediul PNL staff-ul de campanie al Crin Antonescu face ultimele măsurători înainte de exit poll-ul de la ora 21. Liderii PNL spun că sunt optimişti cu privire la rezultatele primului tur.

"Suntem optimiști, asta vă pot spune, și avem încredere în șansa noastră. Este un trend foarte bun. Avem un puls foarte bun din partea colegilor din teritoriu. Am toată convingerea că, până la ora 21:00, dacă rămânem mobilizați și menținem același trend".

Aceştia au subliniat faptul că trăim momente istorice, chiar dacă de multe ori nu le simţim.

"Trăim, într-adevăr, momente istorice. De multe ori nu le simțim, fiind ocupați cu munca, cu familia. Dar acest vot este extrem de important pentru ca România să rămână pe calea europeană. Oamenii, poate, nu vor să se destăinuie, nu vor să spună cu cine votează, ca să nu fie atacați, să nu intre în colimatorul nimănui. E bine ca votul să rămână secret. Ne bazăm însă și pe aceste exit-poll-uri, care au fost întotdeauna importante pentru a înțelege evoluția votului în ziua alegerilor".

Liderii PNL au subliniat faptul că oamenii îşi doresc stabilitate.

"Cu siguranță, oamenii își doresc stabilitate, iar acest lucru cred că poate veni dintr-o singură direcție. Își doresc un parcurs european. Vedem și o nevoie de remodelare a clasei politice. Până la urmă, fiecare dintre noi am câștigat uninominal. Cred că înțelegem cel mai bine că cetățeanul vrea să se identifice cu un politician în care are încredere, cu care să poată vota. Asta ar trebui să înțeleagă întreaga clasă politică. Iar dacă o facem, România are toate șansele să urmeze un parcurs proeuropean și stabil", au spus aceştia.

LIVE TEXT şi HARTĂ INTERACTIVĂ Alegeri prezidențiale 2025