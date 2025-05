Care e atmosfera la sediul de campanie a lui Crin Antonescu. “Am dormit 3 ore. Sunt tot felul de întrebări pe care ți le pui”

La sediul lui Crin Antonescu, optimism. Foto: Robert Kiss

La sediul de campanie al candidatului Crin Antonescu este o atmosferă liniștită. Crin Antonescu a sosit și el, împreună cu fiica sa, Irina, după ce au fost acasă, la masă, cu familia.

Câțiva lideri PSD și PNL colectează date din teritoriu și mobilizează activul de partid pentru votul de seară. Aceștia au declarat pentru antena3.ro că sunt optimiști și, la cum arată datele, candidatul susținut de Coaliție ia o opțiune importantă pentru turul doi.

În sediul de campanie, Alina Gorghiu, șefa de comunicare a candidatului la prezidențiale, face liveuri pe TikTok în care vorbește despre ziua alegerilor și despre proiectele legislative, în ziua votului fiind interzisă campania electorală explicită pentru un anume candidat.

Pentru momentul exit-poll-urilor, în sediul de campanie din Kiseleff a fost amenajată o scenă cu două ecrane uriașe unde vor fi difuzate rezultatele. După ora 19, la sediul de campanie urmează să ajungă și liderii partidelor care îl susțin pe Crin Antonescu.

Candidatul Coaliției a ajuns la sediu la ora 17:30, fiind însoțit de fiica sa.

„Am discutat cu liderii Coaliției de dimineață, când era ziua tânără și frumoasă. Am discutat la telefon, le întrețin moralul, se mențin bine. Sunt alegeri, există o tensiune specifică vieții, dar nu probleme speciale, nu suntem alarmați. Suntem bucuroși că e prezență, ne dorim o prezență și mai mare. Eu mă așteptam și speram să fie o prezență spre 65%”, a afirmat Crin Antonescu, pentru jurnaliștii Antena 3 CNN.

Întrebat ce trăiri are un candidat în această zi importantă, Antonescu a răspuns: „Sunt tot felul de întrebări pe care ți le pui, te gândești nu cumva să câștigi că îți schimbă viața, dar eu păstrez un spirit tânăr și sunt gata de noi aventuri. Am dormit vreo trei ore. Fiica mea a venit azi cu mine, spune și ea că e win-win. Dacă am făcut un lucru pe care am vrut să îl fac, l-am făcut și am câștigat. Dacă voi câștiga și în alegeri sau nu vom vedea”.

Candidatul Coaliției a declarat, de asemenea, că nu îi este în niciun caz teamă de un tur doi cu George Simion.

LIVE TEXT şi HARTĂ INTERACTIVĂ Alegeri prezidențiale 2025