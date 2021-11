Joe Biden ar fi adormit la summitul COP26. Donald Trump a reacționat cu rapiditate

Incidentul s-a petrecut luni, înainte de propriul discurs. Joe Biden părea că a adormit în timp ce îl asculta pe Eddie Ndopu, un activist pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Acesta avertiza că încălzirea globală amenință „abilitatea noastră de a cultiva alimente și chiar de a supraviețui”.

Camerele l-au surprins în această postură pe liderul american pentru aproximativ 30 de secunde. Ulterior, cineva a venit să-i șoptească ceva la ureche.

Mai multe înregistrări au ajuns deja pe rețelele de socializare. Reacția lui Donald Trump nu a întârziat nici ea să apară.

THIS VIDEO ?????? Oh. My. Lord.



Biden nods off while the speaker says the future of humanity is at stake.pic.twitter.com/XJhIB256Tp