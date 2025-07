Un avion militar s-a prăbușit peste o școală, în Bangladesh. Un om a murit și alți 13 au fost răniți

Un avion de antrenament al Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit peste o școală din Daka. Din primele informații, un om a murit, iar alți 13 au fost răniți, potrivit AP.

Avionul s-a prăbușit peste campusul Colegiului Milestone, în cartierul Uttara, din Daka, unde se aflau mai mulți copii. În imaginile surprinse la locul accidentului se pot vedea flăcări și fum.

A Bangladesh Air Force aircraft crashed on a university campus in Dhaka, resulting in casualties and injuries - AP News pic.twitter.com/f84TJpaPMU