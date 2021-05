Prima reacție publică a lui Aleksandr Lukașenko după deturnarea de la Minsk: "Dușmanii au trecut linia roșie"

Este prima reacție publică a acestui lider autoritar care conduce Belarus din 1994, după deturnarea, produsă duminică, a unui avion Ryanair la Minsk, la ordinul său personal și după arestarea, pe aeroport, a disidentului și jurnalistului Roman Protasevici.

Într-un discurs susținut miercuri în Parlamentul din Minsk, Lukașenko a spus:

"Așa cum am prevăzut, cei care ne dușmănesc acasă și în străinătate și-au schimbat metodele de a ataca statul. Au încălcat multe linii roșii și au depășit granițele bunului simț și ale moralității umane."

Regimul lui Lukașenko se află deja sub efectul sancțiunilor instituite de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, din cauza reprimării violente a protestelor civile declanșate după alegerile de anul trecut, grevate de mari suspiciuni de fraudă în favoarea actualului lider.

VIDEO: Belarusian President Alexander Lukashenko says that "attacks" on the country have crossed "red lines" after the diversion of a Ryanair flight over Belarusian airspace sparked a global outcry pic.twitter.com/QAkuoD4nzl