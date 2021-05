Prietena lui Roman Protasevici își mărturisește "crimele" într-o înregistrare video, la o zi după confesiunea activistului anti-regim

Înregistrarea a fost difuzată pe un canal pro-Lukașenko, creat pe platforma Telegram.

Sapega, 23 de ani, cu cetățenie rusă și studentă la Universitatea din Vilnius, a fost arestată duminică, la Minsk, odată cu prietenul ei, activistul anti-Lukașeno Roman Protasevici.

Pentru arestarea celor doi, un MiG 29 a decolat la ordinul direct al președintelui Belarus, Aleksandr Lukașenko și, sub pretextul verificării unei amenințări cu bombă, a forțat cursa Ryanair la bordul căreia se aflau cei doi să aterizeze la Minsk.

Alerta cu bombă s-a dovedit falsă iar aparatul și-a reluat, după mai multe ore, cursa spre destinația inițială, Vilnius, însă fără Protasevici și Sapega.

"Sunt Sapega Sofia Andreevna. M-am născut pe 10 februarie 1998. Sunt cetățean al Federației Ruse. Trăiesc în Lituania, la Vilnius. Sunt, de asemenea, redactor al canalului Telegram 'Cartea neagră', care publică informații private despre ofițerii din Ministerul de Interne", spune tânăra, într-o înregistrare de o jumătate de minut.

Mesajul este similar cu cel din înregistrarea video distribuită luni de autoritățile din Belarus, în care Roman Protasevici susține că este tratat "corect" de autorități și că a organizat proteste anti-regim.

Însă, spre deosebire de Protasevici, Sapega nu prezintă urme evidente de violență.

Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat, marți, că femeia se confruntă cu acuzații sub suspiciunea că, în perioada august - septembrie 2020, a comis infracțiuni pedepsite de șapte articole din Codul Penal belarus.

Cea mai gravă dintre acestea i-ar putea aduce 15 ani de închisoare.

În schimb, Roman Protasevici, plasat de regimul din Belarus pe lista de "teroriști", riscă pedeapsa cu moartea.

Sapega a fost plasată în detenție pentru o perioadă de două luni.

Agenția rusă de presă RIA Novosti susține că, potrivit ambasadei ruse la Minsk, femeia este într-o stare bună și nu s-a plâns de tratamentul forțelor de poliție.

Arestarea lui Roman Protasevici după deturnarea avionului la Minsk a determinat Uniune Europeană să închidă spațiul aerian al țărilor membre pentru avioanele din Belarus.

De asemenea, Uniunea a anunțat că urmează noi sancțiuni la adresa regimului președintelui Lukașenko.

