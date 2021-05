Tatăl lui Roman Protasevici reacționează după apariția filmului în care disidentul, cu fața umflată și învinețită, mărturisește că a organizat protestele din Belarus

Confesiunea video care durează mai puțin de 30 de secunde a fost difuzată luni de autoritățile din Belarus.

Dmitri Protasevici (foto următoare) a urmărit imaginile din Polonia, unde locuiește în prezent.

El susține că fiul său a făcut mărturisirea sub constrângere.

"Cred că a fost forțat. Acestea nu sunt cuvintele lui, nu este intonația lui. Este foarte reținut și se poate observa că este neliniștit. Foarte probabil, i-a fost spart nasul, pentru că forma i s-a schimbat și este multă pudră pe el, toată partea stângă a feței lui este dată cu pudră și e ceva unsuros pe partea stângă", a spus Dmitri Protasevici după ce a văzut secvența în care apare fiul său.

Tatăl disidentului mai arată că pachetul de țigări care apare la un moment dat în dreapta cadrului nu are marca pe care o cumpără de obicei fiul său.

"Mă numesc Roman Protasevici. Am fost reținut ieri de poliția din Belarus. Mă aflu în circa de poliție nr. 1. Pot spune că nu am nicio problemă de sănătate cu inima sau cu alte organe. Sunt tratat cu respect și potrivit legii. În prezent, cooperez cu poliția și mărturisesc că am organizat protestele masive din Minsk", spune tânărul de 26 de ani.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC