Mama a observat că îi apăruse fiicei o pată neagră în cerul gurii! A dus-o de urgență la spital - Medicii credeau că este semn din naștere. Ce au descoperit apoi o să alarmeze toți părinții

Darian Depreta, o tânără mămică, se juca liniștită cu fiica ei când la un moment dat, micuța a deschis gura. Femeia a crezut că nu vede bine când a observat că fetița ei avea o pată neagră în cerul gurii. Ea s-a speriat îngrozitor și a mers de urgență la medic. Specialiștii i-au spus, inițial, că Bella avea un semn din naștere. Când s-a uitat mai cu atenție, o asistentă și-a dat seama că pata neagră pe care Bella o avea în cerul gurii nu era decât o bucată de carton.

”M-am jucam cu Bella azi, când am observat că cerul gurii îi era întunecat. Am încercat să-l șterg, dar nu am reușit. Am facut programare la medicul care era la 30 de minute de mine. Am ajuns la acolo, iar o asistentă a încercat să șteargă pata și a spus că nu a mai vazut niciodată nimic de genul.

S-a decis sa se consulte cu doctorii, iar aceștia au sugerat că poate fi un semn din naștere. Am insistat că nu este pentru că mereu îi verific gura și o curăț bine. Mi s-a spus că doi specialiști vor veni să o vadă pe fiica mea, iar aceștia s-au uitat cu atenție pentru a rezolva misterul. Au vazut că avea o mică parte alba într-o parte, ca să descopere că era o bucată de carton de la o cutie pe care Bella a bagat-o în gură”, a scris Darian Depreta pe pagina ei de Facebook.