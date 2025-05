Ion Ţiriac la 86 de ani. Câţi copii are şi ce avere a strâns

Ion Țiriac e cel mai bogat român, are 33 de copii, însă, doar trei dintre ei îi poartă numele. Sursa foto: Getty Images

Fostul jucător profesionist de tenis, Ion Ţiriac, împlineşte vineri, 9 mai, onorabila vârstă de 86 de ani. Iar moştenitorii săi, dar şi prietenii, şi partenerii de afaceri îl vor surprinde în cursul acestei zile cu numeroase mesaje emoţionante şi, desigur, daruri. Ion Ţiriac are 33 de copii, însă doar trei dintre aceştia sunt legitimi. De-a lungul timpului, Ion Ţiriac a acumulat o avere considerabilă şi are de două ori mai mulți bani decât Novak Djokovic și Roger Federer la un loc. Aceştia din urmă pot fi consideraţi cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, însă nu sunt și cei mai bogați reprezentanți ai acestui sport.

Ce avere a strâns Ion Ţiriac până la 86 de ani

Fost hocheist, dar mai cunoscut pentru cariera sa în tenis, Ion Ţiriac a reuşit să strângă până la vârsta de 86 de ani o avere netă uluitoare: 2,1 miliarde de dolari, potrivit publicaţiei Forbes. Astfel, el şi-a adjudecat titlul de cel mai bogat om care reprezintă România; pe locul următor se află Dragoș Pavăl, cu o avere de 2 miliarde de dolari, după care vine Daniel Dines, cu o avere de 1,4 miliarde de dolari, și fratele lui Dragoș, Adrian Pavăl, cu o avere de 1,3 miliarde de dolari.

Ion Ţiriac este renumit pentru pasiunea pe care o are pentru mașini, iar după ce s-a retras din sportul alb în 1970, a devenit antrenor, îndrumând jucători de top, printre care se numără: Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker.

Mai târziu, în anii 1980, el și-a început călătoria investițională, înființând grupul care îi poartă acum numele.

Ion Ţiriac are o colecţie impresionantă de autoturisme şi deţine licenţă de pilot

În vârstă de 86 de ani, Ion Ţiriac s-a remarcat în domeniul bancar, al imobiliarelor, al industriei și al transporturilor, devenind unul dintre cei mai bogați și influenți oameni de afaceri din România și din Europa.

Printre cele mai notabile investiții și active ale sale se numără:

– o rețea extinsă de afaceri în domeniul bancar și financiar;

– proprietăți imobiliare valoroase atât în România, cât și în alte țări europene;

– investiții în diverse companii și proiecte de infrastructură;

– o colecție impresionantă de mașini (la sfârşitul lui 2023, şi-a achiziţionat un tractor Proche) şi alte bunuri de lux.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ion Ţiriac deţine licenţă de pilot şi nu de puţine ori s-a urcat la manşa unei aeronave. Într-un interviu, el a dezvăluit că deține trei avioane și un elicopter, însă a preferat să piloteze doar avioane.

Fostul sportiv are o proprietate în Africa, iar una dintre aeronave a fost cumpărată special pentru acea locuință.

"La 60 de ani, permisul meu de pilot profesionist s-a transformat în pilot privat. Deci nu mai poți să fii angajat de o linie aeronautică. Înainte să fac 60 de ani, puteam să zbor pentru Lufthansa. Acum am devenit privat. Ai același drepturi, același lucruri, numai că este privat. Eu mi-am prelungit permisul meu de elice, acum 40 de ani ăla a fost primul permis pe care l-am avut. Avionul cu tărtăreață, cu elice, nu știu ce... Am cumpărat un avion pentru Africa, un «Caravan», așa se numește. Îți trebuie în Africa, că aterizează pe pământ, aterizează în curte la mine, și de asta mi l-am luat. Și trebuia să-mi prelungesc permisul american.

Am trei avioane și un elicopter. Elicopter nu am vrut să conduc niciodată. Elicopterul este un aparat de zbor care este sută la sută dependent de vreme. E norul ăla acolo, putem să mergem, că nu e atâta, ci mai ieșim din nor, mai intrăm, nu știu ce, nu știu cum... Totdeauna sută la sută greșeală de pilot! E dependent absolut de vreme. Și atunci nu mi-am luat. Prefer să mă ducă altcineva", a povestit Ion Țiriac într-o emisiune.

Câţi copii legitimi are Ion Ţiriac

Pe când avea doar 20 de ani, Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt, o cunoscută handbalistă de la Știința București. Mariajul lor a durat doar doi ani, respectiv în perioada cuprinsă între 1963 - 1965. În urma poveştii lor de iubire nu a apărut niciun moştenitor, însă, ei au rămas în relaţii foarte bune.

"Domnule, eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învăţat lecţia. Am fost însurat o singură dată, atâta tot. Da, Erika Braedt. Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania", a mărturisit miliardarul într-o emisiune.

În timp ce Erika Braedt s-a recăsătorit cu Hartmut Sigwart, un om de afaceri din Stuttgart, Ion Ţiriac a ales să nu mai facă asta. De-a lungul timpului, el a avut mai multe relaţii şi are trei copii îi poartă numele. Este vorba despre Ion Alexandru Țiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Țiriac.

Cel mai mare dintre copiii legitimi ai lui Ion Țiriac este din relaţia pe care tatăl său a avut-o cu Mikette von Issenberg, un fost fotomodel de renume, pe care l-a întâlnit în 1974. Ion Alexandru Țiriac s-a născut pe 22 septembrie 1976, însă, părinţii lui s-au despărțit la scurt timp după aceea.

Karim Mihai Ţiriac și Ioana Natalia Ţiriac sunt rodul relației cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. Fostul tenismen și Sophie Ayad s-au cunoscut în Germania, în 1994 și au fost timp de 9 ani împreună – una dintre cele mai lungi relații ale lui Ion Ţiriac.

Are Ion Ţiriac copii nelegitimi

În trecut, fostul tenismen celebru a dezvăluit într-un interviu că are un număr impresionant de copii, mai exact: 33. Şi, deşi, doar trei copii sunt legitimi, el a anunţat că îşi va împărţi averea în 33 de părţi egale.

"Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă", le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.