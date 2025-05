Un avion medical s-a prăbușit imediat după decolare, în Chile. Niciun pasager nu a supraviețuit

Un avion medical s-a prăbușit la câteva minute după decolare în apropiere de Santiago de Chile, iar toți cei șase pasageri au fost găsiți morți, joi, au raportat autorităţile locale.

Membri ai forţelor aeriene chiliene au găsit epava avionului în timpul unui zbor cu elicopterul şi au confirmat ulterior că nu există supravieţuitori, a transmis delegatul guvernului pentru regiunea Santiago, Gonzalo Duran.

A Piper Cheyenne II Ambulance (CC-CCC) with six occupants has crashed in Chile while transporting a patient from Santiago to Arica as it lost contact with the in the Curacaví area on Wednesday.



Emergency teams are already working to locate the aircraft.



As per sources, weather…