A fost Alexandru cel Mare mâncat de rechini? Cele mai trăznite teorii despre ce s-a întâmplat cu sarcofagul și trupul împăratului

Statuia lui Alexandru cel Mare pe cal, în Salonic, Grecia. Sursa foto: Getty Images

Când Alexandru cel Mare a murit în 323 î.Hr., la 13 ani după ce clădise unul dintre cele mai mari imperii din lume, a lăsat în urmă ceea ce avea să devină unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din arheologie.

Cercetătorii au dezbătut aprins locul în care Alexandru cel Mare este îngropat, teoriile variind de la țara sa natală din Macedonia (în prezent Grecia) la Egipt.

La fel ca Sfântul Graal sau Arca Legământului, mormântul a căpătat un statut mitic care a captivat mulți arheologi de-a lungul anilor.

„Atâta timp cât mormântul său nu este găsit, el trăiește într-un limbo cvasi-mistic, stârnind mereu noi idei, teorii și controverse”, a declarat Nicholas Saunders, profesor emerit la Departamentul de Antropologie și Arheologie de la Universitatea Bristol din Regatul Unit și autor al cărții „Viața lui Alexandru cel Mare” (n.r. Brighter Child, 2006), pentru Live Science.

Mormântul lui Alexandru cel Mare este căutat de mii de ani

„Îmi amintesc că în 1963, când eram student la Universitatea din Alexandria, era un grec care făcea săpături lângă gară”, a declarat Zahi Hawass, arheolog, egiptolog și fost ministru al antichităților din Egipt, pentru Live Science. „Obișnuiam să merg să văd săpăturile lui. Nu a găsit nimic, dar a stat cinci ani, căutând.”

Dar au făcut arheologii vreun progres în găsirea mormântului? Calliope Limneos-Papakosta, director și fondator al Hellenic Research Institute of Alexandrian Civilization, care face în prezent săpături în Alexandria, Egipt, crede că este aproape.

Mormântul ar putea fi ascuns sub străzile Alexandriei de astăzi, la intersecția a două străzi antice, a spus ea. O statuie elenistică intrigantă și alte semne ale cartierelor antice din perioada potrivită indică o locație foarte promițătoare.

„Mă aflu la răscruce și cred că am mai multe posibilități de a găsi mormântul decât oricine altcineva”, a declarat Limneos-Papakosta pentru Live Science.

De ce este atât de dificilă găsirea mormântului lui Alexandru cel Mare

Unul dintre motivele pentru care mormântul nu a fost încă găsit se datorează faptului că trupul lui Alexandru a fost mutat și, prin urmare, a fost îngropat de mai multe ori.

În plus, înregistrările istorice ale mormântului sunt rare și au fost adesea scrise la sute de ani după evenimentele pe care le descriu. Fiecare dintre aceste surse a avut o agendă politică sau o prejudecată, a declarat Paul Cartledge, profesor emerit de cultură greacă la Universitatea din Cambridge.

Dificultatea este agravată de faptul că nu există imagini clare ale mormântului care ar putea ghida căutările arheologice, a adăugat Saunders.

În cele din urmă, orașul modern Alexandria a fost în mare parte construit peste cel original.

„Alexandria modernă, în special zona centrală, a fost construită complet deasupra monumentelor antice”, a spus Hawass. „Teatrul a fost găsit în timp ce se construiau case. Și au fost găsite și catacombe”.

Pentru a găsi mormântul, arheologii ar trebui să sape în locurile în care oamenii trăiesc și muncesc astăzi, ceea ce este o provocare fără dovezi solide că sub el se află ceva important.

Ce știm despre moartea și înmormântarea lui Alexandru cel Mare

Știm de la istorici precum Plutarh că, la vârsta de 32 de ani, Alexandru a murit cândva între seara zilei de 10 iunie și dimineața zilei de 11 iunie 323 î.Hr., în Babilon (Irakul de astăzi).

Cauza morții sale este controversată, unii susținând că a murit de boli precum tifosul sau malaria sau că a băut vin otrăvit, iar alții susținând că a fost asasinat. (n.r. sunt și persoane care cred chiar că a fost declarat mort prematur).

Indiferent de ceea ce l-a ucis pe Alexandru, șe știe că trupul său a fost mumificat. Ptolemeu I Soter, un general macedonean de origine greacă care a fost prietenul apropiat și garda de corp a lui Alexandru, a avut un rol esențial în mutarea cadavrului.

„Cadavrul său a fost dus pe drum prin Orientul Mijlociu, prin ceea ce este acum Irakul, până în ceea ce este acum Siria”, a declarat Cartledge. De acolo, timp de doi ani, va călători aproape 1.600 de kilometri până în Egipt.

Ptolemeu avea un plan: Alexandru nu lăsase niciun moștenitor politic clar (deși soția sa Roxana era însărcinată cu fiul său și este posibil să fi avut un moștenitor nelegitim), iar construirea unui mormânt pentru Alexandru era o modalitate de a consolida poziția lui Ptolemeu ca succesor legitim al regelui macedonean, a declarat Cartledge.

Trupul lui Alexandru a fost apoi transportat în Valea Regilor de lângă Luxor, Egipt, unde au fost înmormântați mulți dintre faraonii Noului Regat, în timp ce orașul nou înființat Alexandria era în construcție.

„În 305 î.Hr., la 18 ani după ce a murit, cadavrul lui Alexandru a fost adus în Alexandria, moment în care există o curte regală, un palat și un muzeu”, a spus Cartledge. „Înmormântarea lui Alexandru acolo ar fi fost cireașa de pe tort” pentru orașul în devenire.

Cine a mutat ultima dată mormântul lui Alexandru cel Mare

Câteva decenii mai târziu, relatările geografului grec Strabon sugerează că Ptolemeu al IV-lea Filopator, al patrulea faraon al Egiptului ptolemeic și strănepotul lui Ptolemeu I, a mutat trupul lui Alexandru la locul său de odihnă final documentat: Soma, marele mausoleu din Alexandria, conform cărții „Mormântul lui Alexandru: The Two Thousand Year Obsession to Find the Lost Conqueror” (Basic Books, 2006).

Era încă acolo aproximativ 300 de ani mai târziu, când primul împărat roman, Augustus (a domnit între 27 î.Hr. și 14 d.Hr.), a vizitat Alexandria.

„Era disperat să vadă cadavrul lui Alexandru”, a spus Cartledge. „Se pare că era atât de vizibil încât, atunci când s-a aplecat, a dat peste nasul cadavrului”.

După aceea, înregistrările istorice nu mai fac nicio referire la mormânt timp de sute de ani. „Dispare din mențiune în jurul anului 500 d.Hr.”, a spus Cartledge.

Mari lacune în cronologie

Ce s-a întâmplat cu mormântul în timpul marilor goluri din istoricul istoric a fost de atunci o sursă de speculații febrile și chiar de teorii ale conspirației. Aceste intervale de timp fac, de asemenea, dificilă concentrarea asupra unor teorii specifice cu privire la locația actuală a mormântului. Saunders crede că aceste interludii în cronologie sunt ciudate.

„Abia la aproximativ 300 de ani după moartea lui Alexandru am primit o relatare [despre mormânt]”, în timp ce majoritatea înregistrărilor provin de la 600 de ani mai târziu, a declarat Saunders pentru Live Science într-un e-mail. „Deci, ce s-a întâmplat în perioada intermediară? De ce această tăcere?”

Timp de sute de ani, mormântul a fost un „centru de pelerinaj foarte cunoscut în întreaga lume mediteraneană antică”, a adăugat el, astfel încât, la acea vreme, „locația nu era un secret”.

Prin urmare, este posibil ca nimeni să nu se fi deranjat să descrie locația mormântului, deoarece toată lumea știa unde se află. De asemenea, este posibil să fi existat o rivalitate între creștinii care se adunau la mormântul lui Hristos și păgânii care se închinau la mormântul lui Alexandru. Astfel, odată ce creștinismul a preluat controlul, este posibil ca părinții Bisericii „să se fi asigurat că urmele mormântului au fost îndepărtate/deteriorate/distruse, astfel încât mormântul lui Hristos să poată deveni centrul de pelerinaj preeminent al lumii antice”, a declarat Saunders.

„Cred că i-au ascuns trupul și sarcofagul”

Limneos-Papakosta crede că este posibil ca locația sitului să fi fost pierdută în timpul cruciadei alexandrine din 1365, care a jefuit orașul, deși nicio înregistrare istorică nu sugerează că mormântul sau corpul real a fost distrus, a spus ea. Totuși, o posibilitate este legată de cultul care a apărut în jurul lui Alexandru cel Mare. Deși aparent a dispărut cu mii de ani în urmă, este posibil să mai fi existat oameni în Alexandria care, în timpul cruciadei, încă se mai simțeau chemați să protejeze rămășițele lui Alexandru de cruciații veniți, care ar fi disprețuit venerarea zeilor păgâni.

„Cred că preoțimea din jurul cultului lui Alexandru a protejat mormântul”, a spus Limneos-Papakosta. „El era considerat un zeu și au încercat să îl protejeze atunci când și-au dat seama că urma distrugerea de către creștini. Cred că i-au ascuns trupul și sarcofagul”.

Deoarece ultimul loc de odihnă cunoscut al lui Alexandru a fost în Alexandria, majoritatea cercetătorilor sunt de acord că mormântul său este probabil ascuns undeva în orașul egiptean.

„Alexandru este înmormântat în Alexandria și suntem siguri de acest lucru deoarece, în secolul I d.Hr., avem informații despre vizitatori ai mormântului, inclusiv împărați romani precum Iulius Cezar”, a declarat Limneos-Papakosta pentru Live Science. „Deci, știm că mormântul a fost acolo”.

Dar întrebarea este unde anume în Alexandria.

Grădinile Shallalat

Limneos-Papakosta are o teorie. În timpul unei săpături din 2009, ea a descoperit o sculptură a lui Alexandru, potrivit unui articol pe care l-a scris pentru Newsweek.

„Era ultima noastră zi la sit și eram gata să încheiem sezonul”, a spus ea. „Dar apoi am găsit sculptura. A fost un fel de miracol”.

Hărțile topografice și sursele antice sugerează că zona în care a fost găsită statuia este aproape de locul în care se afla cândva mormântul său, a spus Limneos-Papakosta, iar echipa sa a excavat în zonă încă de atunci. Acum, ea crede că se apropie, restrângând căutarea la zona Grădinii Shallalat din Alexandria de astăzi, situată lângă Muzeul Național Alexandria, care conține rămășițele zidurilor orașului. Sursele antice sugerează că apartamentele regale se aflau în această locație în antichitate, dar nu au fost excavate niciodată, a spus ea.

Locul săpăturilor se află lângă o fostă intersecție antică menționată de scriitorul grec din secolul al II-lea Achilles Tatius, care descrie locația mormântului.

„El a scris că era la câteva sute de metri vest de intersecția celor două străzi principale din Alexandria”, a spus ea. Datorită săpăturilor actuale, „știam deja de una dintre străzile largi [cunoscută sub numele de strada Canopic], dar acum știm și de cea de-a doua, strada Royal.

Mormântul lui Alexandru cel Mare, sub apă?

Dar alții cred că Limneos-Papakosta este pe o pistă greșită.

Cartledge, la rândul său, speculează că trupul trebuie să fi fost adăpostit în interiorul unui mausoleu mare care făcea parte dintr-un complex regal. Și el crede că cartierele regale se aflau într-o altă locație decât Papakosta-Limneos.

„Un mausoleu transmite ideea că este o structură foarte solidă care ar trebui să poată fi localizată”, a spus Cartledge. „Cel din Roma, mausoleul lui Augustus, este complet vizibil. De ce nu este vizibil mausoleul lui Alexandru? Răspunsul simplu este că Brucheum din Alexandria, unde se aflau cartierele regale, se învecina cu marea”, a spus Cartledge. (n.r. Brucheum era un cartier particular al Alexandriei).

Dar nivelul mării a crescut cu mai mulți metri de pe vremea lui Alexandru, după cum sugerează hărțile istorice, astfel încât mari porțiuni din orașul istoric, inclusiv cartierele regale, se află probabil sub apă.

În ultimii ani, scafandrii au explorat linia de coastă a orașului și au găsit bucăți care ar putea aparține unor structuri antice.

Dar chiar dacă se găsește un mausoleu, nu există nicio garanție că un cadavru s-ar afla în interior. „Cu excepția cazului în care a fost într-un sicriu care i-a conservat corpul, nu va fi găsit niciodată”, a spus Cartledge. „Părerea mea este că trupul său ar fi putut fi mâncat de un rechin.”

Cartierul Mazarita

Saunders crede că mormântul se află încă pe uscat, probabil sub străzile pline de viață ale districtului modern Mazarita, o zonă care a fost cândva centrul orașului antic și a găzduit palatele sale.

„Cu excepția cazului în care și până când noile proiecte de construcție necesită demolarea și curățarea la un nivel profund, este puțin probabil să fie descoperit”, a declarat Saunders. „Pentru mine, este aproape de neconceput că ar putea fi oriunde altundeva”.

„Putem spune că mormântul poate fi descoperit?” a spus Hawass. „Da.”

Dar probabil că nu va fi găsit de arheologii care îl caută. Teatrul, catacombele și multe dintre monumentele Alexandriei antice au fost descoperite accidental, datorită construcțiilor moderne.

„Mormântul nu va fi niciodată descoperit de cercetători - deloc”, a declarat Hawass. „Chiar cred că, într-o zi, din întâmplare, mormântul lui Alexandru cel Mare va fi descoperit”.