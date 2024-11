A intrat în travaliu pe 21 august, dar copilul s-a născut pe 1 octombrie. Povestea inedită a unei gravide

O femeie din Italia a suferit o ruptură prematură a membranelor la doar 24 de săptămâni de sarcină, dar datorită eforturilor medicilor a născut la 30 de săptămâni. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie din Italia a suferit o ruptură prematură a membranelor la doar 24 de săptămâni de sarcină, dar datorită sprijinului personalului unității de obstetrică şi ginecologie din Messina, a născut la 30 de săptămâni, după ce a reușit să atingă o vârstă gestațională mai sigură pentru nașterea bebelușului.

Bebelușul a fost externat acum şi împreună cu mama și tata a participat la evenimentul promovat la policlinică pentru ziua dedicată nou-născuților prematuri promovată de Societatea Italiană de Neonatologie.

Mama în vârstă de 24 de ani şi-a spus inedita poveste pentru publicaţia La Stampa: "Pe 21 august trecut mi-am dat seama că mi s-a rupt apa și m-am repezit imediat la spital unde, în urma verificărilor, am fost internată, monitorizată și asistată în permanență de personalul secției. Am fost externată de abia pe 5 octombrie. Am trăit momente dificile din punct de vedere emoțional și pentru că mai am o fiică de doi ani lângă care nu am putut fi în această perioadă."

Medicul care a efectuat operaţia de cezariană a relatat întreg parcursul medical al proaspetei mămici: "În perioada spitalizării am început un ciclu de antibiotice și tratamente specifice pentru stoparea unei nașteri care, la acea vârstă gestațională, ar fi fost catalogată drept avort. Fiecare zi pe care o câştigam a fost o realizare și nu credeam că vom reuși să ajungem în acest punct. Am decis să intervenim, la 30 de săptămâni şi două zile, pentru că pacienta a început să aibă puţină febră şi, pentru a evita pericolele, am considerat de cuviinţă să aducem pe lume bebelusul pentru a nu risca să anulăm toate sacrificiile făcute în aceasta perioadă lungă. După naștere, bebelușul a fost internat la Unitatea de Terapie Intensivă Neonatală pentru a fi monitorizat."

Femeia a mai povestit că anestezistul a întrebat-o care este formaţia ei muzicală preferată şi când i-a răspuns că este vorba despre Coldplay, aceasta a auzit melodia Sky full of stars, care a însoţit venirea pe lume a bebeluşului.