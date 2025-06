Karol Nawrocki, președintele ales al Poloniei, îi răspunde lui Nicușor Dan la felicitări

Președintele ales al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, miercuri, după ce președintele român l-a felicitat în urma victoriei sale din alegerile prezidențiale din Polonia, de duminica trecută.

„Vă mulțumesc pentru felicitări, domnule președinte Nicușor Dan, și vă rog să le acceptați și pe ale mele.

Polonia și România nu sunt vecine, dar rămân apropiate, și mă voi asigura că alianța și prietenia noastră vor continua”, a scris Nawrocki într-o postare pe Twitter.

Anterior, preșdintele Nicușor Dan i-a transmis lui Nawrocki un mesaj de felicitare, tot pe Twitter, iar la reuniunea B9 de la Vilnius, președintele României a spus că i-a transmis felicitări și președintelui în funcție al Poloniei, Andrzej Duda.

Duda și Nawrocki provin din aceeași mișcare politică în Polonia.

Mesajele de felicitări între cei doi lideri vin după două campanii prezidențiale dificile în România și Polonia și în contextul în care au existat temeri cu privire la relația viitoare româno-poloneză - președintele Nicușor Dan l-a susținut în alegeri pe candidatul învins, Rafal Trzaskowski. La rândul său, actualul președinte ales al Poloniei l-a susținut pe extremistul George Simion. Simion însuși a chiulit de la dezbaterile din România pentru a participa la un miting al lui Nawrocki în Polonia.

