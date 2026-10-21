Elon Musk spune că Tesla și SpaceX ar putea fuziona într-o singură companie

2 minute de citit Publicat la 09:00 21 Oct 2026 Modificat la 09:00 21 Oct 2026

Elon Musk. Foto: Getty Images

Două companii ale lui Elon Musk, Tesla și SpaceX, ar putea fuziona. Trilionarul a spus că îi place ideea, iar această posibilitate este analizată în prezent. „Cred că ar fi o idee bună? Da”, a spus Musk, marți, în timpul unei convorbiri cu analiști financiari despre rezultatele trimestriale ale SpaceX, scrie BBC News.

Deși Elon Musk a subliniat că fuziunea nu este certă, deoarece ar avea nevoie de sprijinul acționarilor, el a spus că s-au format, la ambele companii, comitete speciale pentru a examina posibila fuziune.

„Comitetele speciale nu au ajuns la un acord privind termenii niciunei tranzacții și nu există nicio garanție că o vor face. Totuși, cred că fuziunea prezintă multe avantaje și că avem mult de câștigat”, a adăugat Musk.

Având în vedere că Tesla este evaluată la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, iar SpaceX la 2 trilioane de dolari, o combinare a celor două companii ar marca una dintre cele mai mari fuziuni din istorie.

Compania, care construiește rachete și sateliți Starlink, se extinde acum oferind capacitate de cloud computing pentru alte companii de tehnologie, precum Anthropic și Google.

Această linie de afaceri a devenit cea mai profitabilă parte a SpaceX, aducând 7,5 miliarde de dolari, conform ultimelor rezultate trimestriale. Starlink a înregistrat, de asemenea, venituri de 5,2 miliarde de dolari.

SpaceX, în ansamblu, însă, nu este profitabilă, și a pierdut 1,1 miliarde de dolari până acum în acest an.

Acțiunile Tesla, care își prezintă propriile rezultate trimestriale miercuri, au crescut cu 2% după ce au fost în ușoară scădere timp de săptămâni întregi.

În ultimul an, Musk a început să-și reunească mai multe dintre companiile sale sub mai puține branduri. Înainte de a deveni publică la începutul acestui an, SpaceX a achiziționat xAI și X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, ambele deținute de Musk.

Lansarea recentă a Terafab, un efort comun de fabricare a cipurilor de computer între Tesla și SpaceX, a fost un alt semnal că Musk consideră companiile sale ca fiind potențial mai eficiente atunci când lucrează împreună.

Musk a declarat, marți, că o fuziune completă între cele două companii ar avea sens, având în vedere activitatea pe care o desfășoară fiecare în domeniul cipurilor, inteligenței artificiale, software-ului și al altor tehnologii.

Musk, care a devenit primul trilionar din lume după listarea SpaceX la bursă la începutul acestui an, a declarat că nu este inclus în niciuna dintre comitetele speciale care analizează mega-fuziunea.

S-a descris ca o „parte aflată în conflict” în calitate de director executiv al Tesla și al SpaceX.

Chiar și comentând posibilitatea unei fuziuni între cele două companii, Musk a comparat-o cu „dansul step printr-un câmp minat”.

El a adăugat că o fuziune va fi decisă în cele din urmă de acționari. Cel puțin 50% dintre acționarii Tesla ar trebui să aprobe fuziunea, ceea ce Musk a descris ca fiind „un obstacol destul de mare de atins”.

Acționarii au susținut dorințele lui Musk și înainte. Anul trecut, majoritatea investitorilor Tesla au aprobat un pachet de compensații pentru Musk în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari.

Deși Tesla este cunoscută ca o companie de mașini electrice, Musk și-a mutat recent resursele acolo pentru a lucra în domeniul roboticii.

SpaceX, cu concentrarea sa tot mai mare pe infrastructura de inteligență artificială, a depășit rapid Tesla pe piața bursieră în ceea ce privește valoarea atunci când și-a făcut debutul pe piața bursieră.