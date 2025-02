Imagini șocante la Vatican. Un român a devastat altarul Basilicii San Pietro și a distrus candelabre de 160 de ani

Imagini şocante au fost filmate la Vatican, acolo unde un român a devastat altarul Basilicii San Pietro. Bărbatul a distrus șase candelabre ce datează din anul 1865 şi care sunt estimate la o valoare de 30.000 de euro.



În imaginile postate de presa italiană se vede cum românul se urcă pe altar şi aruncă la pământ candelabrele. În cele din urmă agresorul a fost oprit de Jandarmeria Vaticanului.

Întreg momentul a fost filmat, însă nu se ştie încă de ce românul a recurs la un asemenea gest șocant.

? LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA QUESTO POMERIGGIO IN #VATICANO.



Per evidenziare la tardiva reazione della sicurezza.



Si chiedono preghiere in riparazione.