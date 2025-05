Șantierele pentru Autostrada Unirii și Autostrada Transilvaniei nu se închid. Sorin Grindeanu acuză un fake-news distribuit în online

Imagini de pe șantierul A8. Foto: Casian Mitu/Inquam Photos

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a dezmințit, luni, un fake-news distribuit de anumite site-uri de știri, despre o presupusă decizie a companiei UMB deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu de a opri lucrările la Autostrada A8, numită Autostrada Unirii, și la Autostrada A3 - Autostrada Transilvaniei.

”Cine a scos această știre este același site care a mai scos o minciună, acum vreun an, cu ceasul meu care e zeci de mii, sute de mii de euro. E la fel de falsă. Astăzi când vorbim sunt peste 7000 de oameni pe șantierele gestionate de UMB”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Site-ul Libertatea a publicat, duminică seara, un articol care citează niște discuții publicate pe Facebook ale unor presupuși muncitori de pe șantierele A8 și A3 care susțineau că au fost anunțați că se opresc lucrările pe termen nedeterminat, din lipsa finanțării.

"Legat de ce o să se întâmple în viitor...eu sper, chiar sper acest lucru, ca indiferent ce guvern şi cine va fi ministrul Transporturilor după instalarea noului guvern, să-l preocupe finanţarea acestui minister. Vă reamintesc că am preluat acest minister când avea buget de 14 miliarde (de lei - n. r.). Acum, când vorbim, bugetul Ministerului Transportului este de 43 de miliarde, deci 300% în trei ani şi un pic. Este nevoie la rectificarea din vară, aşa cum în fiecare an, vă rog să vă uitaţi, în rectificările care se întâmplă undeva în august am făcut reglaje şi, dacă n-am primit sume în plus - deşi am primit de fiecare dată - am făcut reglaje în interior, fiindcă un şantier nu este o farmacie. Unele lucruri pe care le previzionezi la începutul anului s-ar putea să nu meargă aşa bine ca altele, altele să meargă mai bine şi atunci trebuie să faci acest reglaj. Dar îndemnul meu, indiferent de guvernul care va veni şi indiferent de ministrul care va veni, este să aibă ca principală preocupare aici finanţarea acestor proiecte, iar primul pas va fi la această rectificare", a spus Grindeanu.



Şeful de la Transporturi a dat asigurări că bugetul actual al MTI este suficient pentru proiectele aflate în derulare, însă, dacă nu se vor face reglajele necesare, şantierele s-ar putea închide.



"Astăzi, când vorbim, pe bugetul pe care l-am aprobat la sfârşitul anului trecut, sumele sunt absolut suficiente până la sfârşitul anului. S-ar putea să mai fie nevoie de ceva reglaje undeva pe finalul anului, dar în mod sigur în august e nevoie să umblăm între capitole. 100%. Şi asta trebuie să fie preocuparea oricărui ministru care vine aici. Dacă nu va face acest lucru, nu va fi bine. Şi dacă nu va avea această preocupare şi dacă nu va regla foarte bine aceste cheltuieli, vom avea şantiere care se vor închide. Eu nu vreau să pun niciun fel de presiune, e o realitate pe care trebuie să o evităm. E un lucru pe care cu toţii trebuie să ni-l dorim: să ajutăm acest minister să rămână prioritate naţională, fiindcă a fost în aceşti trei ani şi jumătate - şi în Guvernul Ciucă, şi în Guvernele Ciolacu. Dovadă, exemplul pe care l-am spus mai devreme, cu bugetul preluat de la 14 miliarde şi adus la 43", a subliniat el.



Acesta a precizat că în acest moment gradul de contractare pe fondurile europene la MTI este de 300%, iar pe Programul Transporturi 2021 - 2027 acestea se vor termina la finalul anului 2026.



"Să ştiţi că în acest moment noi suntem la Ministerul Transporturilor, în special datorită a ceea ce a făcut CNAIR-ul, suntem undeva la o contractare de 300%, deci supracontractare. Ştiţi că în fostele exerciţii bugetare, mai puţin ăsta, ultimul, POIM, unde am luat vreo 500 de milioane (de euro - n. r.) de la alţii, dacă undeva rămâneau bani tot timpul rămâneau la Transporturi, că nu se cheltuiau, fie că vorbim de bugetul de stat, fie că vorbim de programele operaţionale europene. Nu e cazul. Într-un ritm normal, nu foarte accelerat, într-un ritm normal, cel să spunem în care s-a desfăşurat activitatea în ultimii doi ani, Ministerul Transporturilor va accesa toate sumele undeva cred că până la sfârşitul anului viitor, deci înainte de termen. Vorbesc de Programul Operaţional de Transporturi - acolo cred că suma totală e de 4,5 miliarde de euro - şi vom termina cu un an înainte sau se va termina cu 1 an înainte. Asta nu înseamnă că nu e o provocare ceea ce spuneam, găsirea altor surse de finanţare pentru aceste proiecte. De fapt, asta este marea problemă pentru toate proiectele de care aminteam mai devreme şi nu doar. Sunt şi altele la fel de importante", a atenţionat Sorin Grindeanu.