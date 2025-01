Povestea Volkswagen-ului albastru din 1977 care a scăpat intact din incendii, în Los Angeles. Imagini cu mașina înconjurată de ruine

Un Volkswagen albastru din 1977 a devenit un simbol neașteptat al speranței după incendiile devastatoare din Los Angeles. Era parcat pe o stradă pe care toate casele din jur au fost mistuite de incendii, dar mașina a scăpat fără nicio urmă de foc.

Când Martin, fostul său proprietar, a văzut o fotografie a mașinii printre casele arse ajunse la stadiu de ruine, a exclamat: „Chiar există magie în acel microbuz. Ar fi trebuit să fie carbonizat, dar iată că nu”.

Volkswagen a fost casa lui Martin în timpul studiilor sale la Universitatea din Santa Barbara. Tânărul a ales atunci să locuiască în el, l-a reparat și a economisit banii pe care ar fi trebuit să îi dea pe chirie.

