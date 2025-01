De ce unele case din Los Angeles au rămas intacte după incendiile devastatoare. Explicațiile arhitecților

Peste 12.000 de clădiri, multe dintre ele case vechi, au fost distruse de incendiile care au devastat Los Angeles săptămâna trecută. Printre puținele structuri care au supraviețuit se numără o casă din Pacific Palisades, proiectată de arhitectul Greg Chasen și finalizată în vara anului 2024. Deși toate celelalte locuințe din jur au fost mistuite de flăcări, casa a rămas aproape intactă, ceea ce a ridicat o mulțime de întrebări în rândul internauților, scrie Bloomberg.

Norocul a fost cel mai mare factor, recunoaște Chasen. Însă, spune el, au contat enorm anumite strategii de protecție împotriva incendiilor.

Curtea a fost gândită fără vegetație, fiind înconjurată de ziduri din beton turnat. Proprietarul a mai trecut prin această situație în trecut, așa că a fost pregătit: a îndepărtat elementele combustibile din jurul casei și a lăsat porțile deschise, prevenind astfel propagarea focului.

„Ne-a părut rău că vecinul a parcat mașina lângă casă. Există aluminiu topit în imagine, la 1.200 de grade”, spune Chasen. „Acel perete a împiedicat o mare parte a căldurii să ajungă în casă.”

Alți factori de design sunt mai subtili. Pe partea laterală a casei nu există streașini, care pot forma vârtejuri sau pot prinde jarul suflat de vântul puternic. Casa nu are orificii de ventilație pentru mansardă care să permită pătrunderea scânteilor în interiorul acoperișului, care este metalic, cu un strat de bază rezistent la foc. Iar casa este simplă: frontonată, fără mai multe linii de acoperiș, lucarne sau alte ieșiri, care sunt intersecții vulnerabile într-un incendiu.

No words really - just a horror show. Some of the design choices we made here helped. But we were also very lucky. pic.twitter.com/kpqfiRj49M