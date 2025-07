Un incendiu de proporții a izbucnit într-un tren care transporta țiței: cinci vagoane au ars, fumul gros a sufocat orașele din zonă

Cel mai probabil, au spus polițiștii, incendiul a fost provocat de deraierea a două vagoane. Foto: captură X

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică într-un tren de marfă care transporta țiței, statul Tamil Nadu din sudul Indiei. Cel mai probabil incendiul a izbucnit după ce două din cele 45 de vagoane ale trenului au deraiat. Focul s-a extins rapid și în total au ars cinci vagoane. Două ore s-au chinuit pompierii să stingă flăcările, iar fumul gros și negru a acoperit localitățile din apropiere, relatează The Hindu.

Trenul, încărcat cu țiței, a luat foc în timp ce trecea prin districtul Tiruvallur, aflat la aproximativ 45 km vest de Chennai. Cel mai probabil, au spus polițiștii, incendiul a fost provocat de deraierea a două vagoane. Flăcările s-au extins rapid și în total cinci vagoane au ars.

Două ore s-au chinuit pompierii să stingă focul. Imagini de la fața locului, postate pe rețelele sociale, au surprins fumul gros, negru, care a sufocat localitățile din zonă. Cei care locuiau cel mai aproape de șinele de tren au fost evacuați de urgență.

BIG BREAKING

It's heartbreaking ? Train accident in Thiruvallur, Tamil Nadu massive fire broke out a crude oli Train

See the blast

It's Our Indian Railway System ! Now Reel Minister? Will say #Tiruvallur #IndianRailways #Tiruvallur #TrainAccident #SafetyFirst #AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/v3zTkF1H8q — ARVIND RAJPUROHIT HINDU (@avraaj1008) July 13, 2025

„În această dimineață, un tren de marfă care circula din Ennore spre Jolarpettai și transporta țiței a luat foc în timp ce trecea prin zona Tiruvallur–Egattur. Primele informații arată că patru vagoane au fost complet cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins și la alte vagoane”, a declarat un oficial al poliției duminică dimineața.

Freight Train Accident India



A freight train in Tiruvallur,Tamil Nadu in India, has reportedly derailed and caught fire.



The Tiruvallur train line has been closed as emergency teams respond to the accident #India #Tiruvallur #Train #Nadu pic.twitter.com/Zo6nboGg0y — Chyno News (@ChynoNews) July 13, 2025

Membri ai Forței Naționale pentru Răspuns în Situații de Dezastru au fost, de asemenea, mobilizați pentru a ajuta la operațiunile de salvare.