„Sporul de femeie” de la SAPE „nu a fost primit de nimeni”. Ivan: „Mi s-a cerut să aprob acest indicator, dar am refuzat”

Instituția a negat existența unui așa-numit „spor de femeie”, menționând că nu acordă astfel de beneficii financiare angajaților, însă a precizat că există un indicator de performanță privind identitatea de gen. Foto: GettyImage

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că așa-zisul „spor de femeie” de la SAPE (Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie) nu a fost acordat angajaților. Acesta a afirmat la Antena 3 CNN că nu a primit nimeni acel spor deoarece el nu a aprobat acest lucru. Anterior, instituția a negat existența unui așa-numit „spor de femeie”, menționând că nu acordă astfel de beneficii financiare angajaților, însă a precizat că există un indicator de performanță introdus în iunie 2025, legat de diversitatea de gen în structurile de conducere.

Vorbind la Antena 3 CNN despre instituţia în care s-ar fi dat spor de femeie tuturor angajaţilor deoarece lucrau și femei, ministrul a spus că a trimis Corpul de Control, care a constatat că nimeni nu a primit acel spor.

„Am trimis Corpul de Control să clarifice situația și au constatat că nimeni nu a primit acel spor destinat femeilor. Se creaseră indicatori de performanță pentru acest spor, dar nu li se aplicau tuturor angajaților.

Mi s-a cerut să aprob acești indicatori pentru componentele variabile de bonus ale Consiliului de Administrație, dar am refuzat. Am trimis Corpul de Control, deși, dacă indicatorii ar fi existat anterior, nu era nevoie de aprobarea mea — deci deduc că indicatorii au fost introduși atunci când i-am respins eu”, a spus Bogdan Ivan.

El a explicat că nu dădeau un spor de femeie tuturor angajaţilor din companie, ci au adăugat la indicatori de performanţă faptul că fac cursuri de formare pentru angajaţi de-a lungul unui an deoarece din conducerea companiei face parte şi o femeie.

Ivan a menţionat că evaluarea unui manager al unei companii trebuie să aibă legătură directă cu nivelul investiţiilor, cu nivelul profitului companiei, nu cu alte lucruri.

„Asta este opinia mea şi cât timp eu decid aceste lucruri şi voi fi ministru al Energiei o să decid şi nu o să accept într-o companie astfel de indicatori de performanţă”, a spus Bogdan Ivan.

În urmă cu două zile, Bogdan Ivan a anunţat că a aflat întâmplător că la Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie (SAPE), companie de stat, bărbaţii încasează ”spor de femeie”, dacă există cel puţin o femeie în consiliul de conducere şi că a trimis Corpul de Control să facă verificări

„Eram săptămâna trecută la birou, la final de program, pe la opt seara, şi semnam mapa şi am avut curiozitatea să văd care sunt acei indicatori de performanţă, pentru că nu sunt de acord să promovez acte care nu sunt foarte bine verificate înainte. (...) Am văzut că îşi ating indicatorii de performanţă cei din Consiliul de Administraţie, dacă cei din companie fac cursuri de formare profesională în timpul anului şi pot să demonstreze asta, şi dacă e o femeie în boardul de conducere al companiei şi automat ei o să-şi încaseze sumele aferente, nu ştiu care e exact indemnizaţia, dar câteva mii bune de lei pe lună”, declara Bogdan Ivan, joi seară, la Antena 3

Potrivit informaţiilor prezentate, indemnizaţia este de 56.000 de lei pe lună. Ministrul Energiei mai preciza că modul de organizare al companiei lasă de dorit.

„E o companie pe care am descoperit-o şi eu când am ajuns la minister. Ideea companiei e una deşteaptă, dar modul în care a fost optimizată cred că mai lasă de dorit. Concret, e un lucru foarte simplu: gestionează un fond de aproximativ 100 milioane euro pentru investiţii în energie care pot fi folosiţi mai departe pentru a-i investi punctual împreună cu băncile în proiecte mari de energie. Acum sunt nemulţumit de cum arată şi am trimis Corpul de Control la compania SAPE pentru a primi un raport oficial referitor la activitatea de acolo şi la capacitatea managerială a celor care conduc această companie”, mai spunea Ivan.