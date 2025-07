Dezastru în Spania. Furtunile devastatoare au lovit regiuni locuite de români. Armata a fost scoasă pe străzi

Armata a fost scoasă pe străzi în Spania după inundaţiile provocate de furtunile extrem de puternice. Peste 400 de oameni au fost evacuaţi din calea viiturilor, două femei au fost lovite de fulger, iar alte două persoane sunt date dispărute. Torentele formate pe străzi au distrus tot ce le-a ieșit în cale.

Ploi torenţiale au lovit nord-estul Spaniei, inclusiv Catalonia, unde traficul feroviar a fost complet întrerupt timp de câteva ore şi unde autorităţile au raportat mai multe zone inundate.

Două persoane au fost date dispărute, după ploile torențiale și inundațiile din Catalonia, în nord-estul Spaniei. Pompierii au transmis că îi caută de-a lungul râului Foix pe cele două persoane, care au dispărut în apropierea orașului Cubelles, la aproximativ 50 de kilometri de Barcelona.

Vilafranca, Catalonia – Streets turned to rivers as extreme rainfall triggered massive flooding across the region.

