Revolut a fost doar începutul. Pana Google Cloud a ajuns să lovească bănci, procese în instanță și servicii de livrare

Pana Google Cloud a ajuns să lovească bănci, procese în instanță și servicii de livrare. Foto: Hepta

Pana Google Cloud care a provocat marți probleme aplicației Revolut, inclusiv în România, s-a dovedit mult mai amplă decât părea inițial. O problemă de alimentare cu energie la un centru de date din Londra a afectat timp de mai multe ore bănci, site-uri, servicii de curierat și chiar transmisiuni ale unor instanțe din Marea Britanie.

Google a anunțat că incidentul a început puțin după ora 06:00, ora Marii Britanii, și a fost limitat la centrul de date „europe-west2-b” din Londra. Compania a explicat că un „eveniment electric” a provocat întreruperea, iar mai multe servicii din Europa au început să înregistreze erori și probleme de conexiune.

Revolut a fost una dintre cele mai vizibile victime ale penei. Compania a anunțat că mai multe servicii nu funcționau normal, dar că banii și datele clienților erau în siguranță.

Și clienții Halifax au reclamat că nu se puteau conecta la aplicație sau la serviciile online.

Problemele au mers însă mult mai departe de Revolut, scrie ABC.net. Presa britanică a relatat că au fost afectate servicii de închiriere a bicicletelor electrice, aplicații de gestionare a bugetului, Royal Mail, DPD și alte companii importante.

Inclusiv transmisiunile din instanțe au căzut

Pana a ajuns până și în sistemul judiciar britanic. Platforma video folosită pentru unele audieri de la distanță nu a mai funcționat, iar mai multe transmisiuni live din instanțe au fost întrerupte. Printre ele s-ar fi aflat și transmisiunea procesului în care este judecat comediantul Russell Brand.

Serviciul britanic pentru instanțe și tribunale a confirmat că existau probleme cu platforma Cloud Video Platform, folosită pentru unele audieri.

Google a anunțat ulterior că serviciile au fost restabilite pentru majoritatea clienților și că doar un număr foarte mic mai întâmpina probleme. Compania urmează să facă o investigație internă și să publice o analiză a incidentului.

Miercuri au apărut probleme și în rețeaua Orange din Franța. Operatorul a anunțat că unii clienți se confruntă cu întreruperi ale serviciilor mobile și că echipele sale lucrează pentru restabilirea rețelei.