Aplicația Revolut a picat în mai multe țări, printre care și România. Mesajul pe care l-au primit clienții

Aplicația Revolut a picat în mai multe țări, printre care și România. Mesajul pe care l-au primit clienții. Foto: Hepta

Aplicația Revolut are probleme marți dimineață în mai multe țări, printre care și România. "Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu", este mesajul pe care l-au primit cei care au încercat să intre în cont.

"În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii", a anunțat Revolut pe unul dintre conturile sale de X.

"Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate", a adăugat acesta.

Hi.We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any inconvenience this may have caused. — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026

"Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu", este mesajul pe care l-au primit utilizatorii din România când au încercat să acceseze aplicația.

Revolut are peste 5 milioane de clienți persoane fizice în România, potrivit datelor anunțate la 30 septembrie 2026.