Vânătoare de bătăuși pe rețelele sociale în Italia. Voluntarii îşi propun să dezvăluie feţele şi identitatea agresorilor

În videoclipurile anonime care filmează scene ale actelor de agresiune, voluntarii văd și difuzează fețele acoperite ale agresorilor, în unele cazuri chiar descoperite, dar doar pentru câteva minute pentru a le putea da un nume. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

O echipă de 20 de voluntari de la "Centrul Național împotriva Bullyingului – Stop Bullies" primește și publică videoclipuri cu diverse episoade de violență pe Instagram.

Sunt în jur de douăzeci de voluntari de la "Centrul Național împotriva Bullying-ului – Stop Bullies" care s-au transformat în vânători de bătăuși pe Instagram și dezvăluie poliției identitățile copiilor care își persecută, batjocoresc, bat semenii sau copiii mai mici și fragili.

Giovanna Pini, președintele Centrului a explicat demersul lor pentru presa din Italia: "O misiune riscantă pentru că suntem adesea amenințați, dar datorită căreia am găsit și am raportat deja zece bătăuși într-un an. Știm că publicarea videoclipurilor cu fețele descoperite ne expune la critici și chiar la închiderea paginii noastre pentru câteva zile, dar ne interesează rezultatul".

De obicei sunt videoclipuri care circulă deja în chat-urile private și sunt adesea răspândite de bătăuși. Cei care ajută voluntarii recunosc adesea agresorii după haine, mișcări, dar şi după zonele unde se întâmplă. Metoda poate fi discutabilă, mai ales când acele fețe sunt afișate chiar și pentru câteva minute. "Legea în Italia nu o permite, dar în America există mai multe entități private care contribuie la soluționarea cazurilor de pornografie infantilă și bullying și au la dispoziție panouri și videoclipuri", spune avocatul specializat în drept penal Roberto De Vita.

Pentru respectivul Centru, contează rezultatul care constă în identificarea victimelor în cât mai multe cazuri. Astfel, se formează o rețea fără granițe în care nu doar adepții paginii de Instagram a Centrului, ci și alți abonați la rețelele de socializare colaborează la o anchetă colectivă, distribuind videoclipul până la identificarea agresorului.

Giovanna Pini a mai precizat: "Încercăm să scoatem cât mai repede filmulețul, facem imediat plângere, colaborăm cu poliția, cu școlile și de multe ori furnizăm nume, prenume, vârstă și oraș. Îi protejăm pe cei care ne oferă în mod privat informații utile pentru a-i urmări pe autorii actelor de agresiune."

Mai mulţi avocaţi specilizaţi în dreptul penal au reacţionat în acest caz şi susţin că demersul nu este legitim nici cu privire la prevederile europene și italiene privind protecția identităţii şi a vieții private a minorilor, nici în ceea ce reglementează prevederile sistemului penal și procedural și nici pentru politicile Instagram și ale rețelelor de socializare în general care implementează acțiuni pentru a evita nu doar stigmatizarea, dar și riscul de răzbunare.

Pe de altă parte, chiar și tinerii hărțuiți apelează adesea la Centru prin intermediul rețelelor de socializare. Pe pagina de Instagram "bulli_stop" comentează la alte videoclipuri, care sunt publicate de voluntari pentru a-i încuraja pe cei care sunt victime să se deschidă și să primească ajutor.