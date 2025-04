Ancheta morţii lui Rareş Ion se complică. Mărturii cutremurătoare ale unor tineri, despre consumul de droguri: „Mi-am distrus neuronii”

Imaginile filmate şi transmise live de Maru, dealerul lui Pascu, au şocat o ţară întreagă. Colaj Foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Ancheta morţii lui Rareş Ion se complică, după ce prietena lui a spus că acesta a luat droguri de la altcineva, cunoscută drept "Pica". În timp ce Rareş zăcea inconştient iar Maru transmitea live pe TikTok, acelaşi Maru a refuzat să cheme ambulanţa, ca să nu ajungă iar la Poliţie. Mai multe persoane care obişnuiau să consume substanţe interzise au mărturisit cum le-au afectat viaţa.

Imaginile filmate şi transmise live de Maru, dealerul lui Pascu, au şocat o ţară întreagă. O realitate care de mulţi ani a acaparat copiii, adolescenţii şi tinerii din România, dar care pe noi ne-a izbit în faţă acum.

Mai multe persoane, care obişnuiau să consume substanţe interzise, au ieşit public şi au mărturisit, pe TikTok, cum le-au afectat viaţa.





"Mi-am distrus neuronii și nu-mi aduc aminte mai bine de jumătate din adolescența mea", este una dintre mărturii.

Altcineva susţină că "nu e de ajuns să te oprești din consum" şi susţine că "trebuie să găsești motivul pentru care consumi și să lucrezi la el".

Mai mult, consumul de droguri are un efect asupra creierului. "În primul rând, simt un declin cognitiv grav. Pe românește, sunt mai proastă", a declarat alt ultilizator.

În 2023, Roberta și Sebastian și-au pierdut viața în tragedia de la 2 Mai. Deși ei nu consumaseră droguri, șoferul care i-a lovit mortal, Vlad Pascu, se afla sub influența substanțelor interzise. Făcea parte din același anturaj cu Maru, Rareș, Rebeca și alți tineri – copii din familii bune și așteptări mari.

Iubita lui Rareș Ion, tânărul mort în urma unei supradoze de droguri pe care a luat-o în timp ce era live pe TikTok, a declarat că persoana care i-a vândut droguri acestuia se numește Victoria Pica și că nu Tudor Duma, zis "Maru", este cel care i le-ar fi dat.

"M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici", spune Rebeca Lăzărescu, iubita lui Rareș.