Momentul în care fostul ministru al Finanțelor din Germania este lovit în față cu o „plăcintă” din spumă de o activistă

Fostul ministru de Finanțe al Germaniei, Christian Lindner, a fost lovit în față cu ceea ce părea a fi o prăjitură în timpul unui discurs de campanie electorală la Greifswald, joi, 9 ianuarie, scrie DW. După ce s-a șters, Lindner a spus că era vorba despre spumă de ras.

Liderul Partidului Liberal Democrat vorbea la un eveniment de campanie pentru partidul său când o femeie a apărut pe scenă și i-a aruncat în față o farfurie.

În timp ce ștergea spuma Lindner a spus: „Din păcate, nu era cremă, era doar spumă... ați fi putut face asta mai bine”.

Germany's former Finance Minister has been hit in the face with a foam pie.



