Momentul în care un avion se prăbuşeşte în Thailanda. Şase oameni au murit

Șase oameni au fost uciși în Thailanda după ce avionul lor s-a prăbușit în mare, în timpul unui zbor de antrenament cu parașuta, potrivit BBC News.

Micul avion a fost văzut prăbușindu-se în apă în jurul orei locale 08:00 (01:00 GMT), vineri, în districtul Cha-am, o zonă de stațiune de coastă aflată la aproximativ 130 km sud-vest de Bangkok.

Poliția Regală Thailandeză a declarat, într-o postare pe Facebook, că cinci dintre ofițeri au murit la fața locului, iar un al șaselea a decedat mai târziu la spital. Autoritățile examinează cutia neagră a aeronavei pentru a determina cauza accidentului.

Presa locală a relatat că aeronava a lovit apa la aproximativ 100 de metri de țărm, în timp ce imaginile distribuite online au arătat oameni intrând în mare pentru a ajunge la locul accidentului. Ofițerii care au murit au fost trei piloți, un inginer și doi mecanici, a confirmat poliția.

A Royal Thai Police aircraft, identified as a Viking DHC-6 Twin Otter, crashed into the sea near Hua Hin, Prachuab Khiri Khan province, southern Thailand, at approximately 8:00 a.m. local time, killing all six police officers on board. pic.twitter.com/6LQLGZvSIK