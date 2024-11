Netanyahu, mesaj către Iran: "Știu că nu vreți acest război. Nici eu"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat poporului iranian într-o înregistrare video, în care a acuzat conducerea de la Teheran că este "obsedată" de distrugerea Israelului și că sacrifică viitorul țării pentru atacuri asupra statului evreu, notează Agerpres, care citează agenția DPA.

"Știu că nu vreți acest război. Nici eu nu-l vreau. Poporul Israelului nu vrea acest război. Există o singură forța care vă pune familiile în pericol grav: tiranii de la Teheran. Doar ei", a declarat Netanyahu, referindu-se la regimul ayatollahului Ali Khamenei.

Potrivit premierului israelian, încă un atac al Iranului în Israel ar păgubi republica islamică de miliarde de dolari și ar afecta grav economia.

Netanyahu a susținut că atacul lansat de Iran la 1 octombrie, cu aproximativ 200 de rachete balistice, a costat 2,3 miliarde de dolari și a împins țara într-un război pe care nu-l poate câștiga.

Însă el nu a precizat cât a costat contraatacul israelian din noaptea de 25 spre 26 octombrie, despre care guvernul de la Tel Aviv a spus că și-a atins obiectivele și a distrus capacitățile antiaeriene și de producție a rachetelor din Iran.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.



پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs