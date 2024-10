"Nu ieșiți sau veți muri". Uraganul Milton a lovit Florida, până și meteorologii sunt îngroziți de puterea lui

Uraganul Milton a lovit Florida. FOTO: Getty Images

Uraganul Milton, categoria 3 din 5, a atins ţărmul în Florida, în sud-estul Statelor Unite, a anunţat Centrul american pentru uragane (NHC).

Uraganul Milton, "extrem de periculos", a ajuns pe coasta de vest a Floridei "lângă Siesta Key, în comitatul Sarasota", a scris agenţia americană în buletinul său de la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT).

Meteorologii se aşteaptă ca Milton să îşi menţină forţa de uragan pe măsură ce traversează peninsula Florida până joi.

Se preconizează că Milton se va "slăbi treptat" pe măsură ce se deplasează spre est, în vestul Atlanticului, şi este probabil să devină o furtună extratropicală la începutul zilei de vineri.

Ken Graham, director al Serviciului Național de Meteorologie: "Sunt speriat de moarte de unele dintre aceste niveluri ale valurilor de furtună. Valorile sunt absolut periculoase și mortale. Aşa cum spun meteorologii... Ascunde-te de vânt, fugi de apă."

Primarul Kenneth Welch, Florida: "Cel mai bine ar fi să vă scrieți numele pe haine, ca să vă putem identifica."

Aproape jumătate dintre decesele provocate de uragan sunt cauzate de valurile de furtună, potrivit Administraţiei naţionale oceanice şi atmosferice. Însă, în timp ce uraganul Milton se întreaptă spre statul soarelui, oamenii din Florida nu mai au timp să fugă din calea sa.

Primarul Gene Brown, Florida: "Nu încercați să ieșiți acum. Nu încercați să spuneți că trebuie să ies de aici și să ajung la un adăpost, pentru că veți muri."

Florida a raportat deja recordul pentru cele mai multe avertizări de tornadă într-o singură zi.

Michael Brennan, directorul Centrului Național pentru Uragane: "Am văzut rapoarte de daune, o mulțime de imagini cu aceste tornade, iar unele dintre ele au fost chiar de lungă durată. Acest lucru nu este tipic pentru tornadele asociate cu uraganele."

O familie din Fort Myers era acasă când tornada a lovit cartierul.

Robert Haight: "Am început cu toții să ne îndreptăm spre hol. Nu am ajuns acolo la timp. Îmi pare rău. Și am auzit o bucată de sticlă crăpându-se și a aspirat tot acoperișul și am simțit cum chestia mă aspira și mi-am luat copilul și soția și ne-am baricadat."

Milton va lăsa în urmă pagube mari... Totuşi, primii respondenţi nu pot ieşi să evalueze sau să efectueze operaţiuni de salvare până când vântul nu se opreşte.

Alejandro Mayorkas, secretarul Securității Interne: "Este o chestiune de viață și de moarte și nu pot să o spun mai direct de atât."