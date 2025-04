Gestul sfidător făcut de Arina Sabalenka, după ce nu a fost de acord cu decizia arbitrei de scaun

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, nemulțumită de o decizie a arbitrei de scaun, din sferturile de finală de la Stuttgart Open, a fotografiat, pe teren, în timpul meciului, urma unei mingi. Sportiva a primit un avertisment pentru comportament nesportiv, relatează BBC Sport.

Sabalenka, numărul unu mondial, era condusă cu break la meciul cu belgianca Elise Mertens, numărul 31 mondial, când nu a fost de acord cu o decizie de „out” la lovitura sa.

La schimbarea mingii, când Sabalenka era condusă cu 4-3, belarusa i-a cerut arbitrei de scaun Miriam Bley să verifice marcajul, înainte de a merge să îl vadă ea însăşi. Când arbitra și-a păstrat decizia, sportiva belarusă a cerut un telefon de la un membru al echipei ei și a fotografiat terenul. Ea a primit apoi un avertisment pentru comportament nesportiv din partea lui Bley.

Sabalenka nu s-a lăsat distrasă de incident, regrupându-se pentru a reveni imediat la break şi pentru a câştiga cu 6-4, 6-1.

La finalul meciului, a dat mâna cu arbitra Miriam Bley, dar apoi în interviul de pe teren a spus că aceasta i-a strâns „mâna puternic” și a avut „o privire interesantă.



„Când i-am dat o strângere de mână, a existat o privire foarte interesantă şi o strângere de mână foarte puternică. Nu am mai avut aşa ceva până acum”, a spus Sabalenka.

