O delegație de oficiali din Ucraina merge în SUA, săptămâna aceasta, pentru a negocia un acord privind minereurile

O delegație ucraineană se va afla în Statele Unite ale Americii săptămâna aceasta pentru a negocia cu reprezentanții administrației Trump așa-numitul acord privind minereurile.

Echipa ucraineană va avea ca misiune „să facă să avanseze negocierile” asupra acestui document „strategic” și va include reprezentanți ai „Ministerelor Economiei, Afacerilor Externe, Justiției și Finanțelor”, a declarat vicepremierul ucrainean, Iulia Svîrîdenko, pe platforma X, potrivit Agerpres.

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.



