Kim Kardashian a fost convinsă că va fi ucisă: „Le-am spus că am copii și trebuie să mă întorc acasă, m-am rugat pentru familia mea”

Jaful armat a avut loc în zorii zilei de 3 octombrie 2016, în jurul orei 2.00 dimineața, în timpul Săptămânii de Modă de la Paris, la care participau și surorile Kardashian. Foto: Getty Images

Kim Kardashian a depus mărturie într-o instanță din Paris la aproape zece ani de când a fost jefuită sub amenințarea armei de bijuterii în valoare de 10 milioane de euro. Vedeta a părut vizibil emoționată și a lăcrimat de mai multe ori în timpul mărturiei în care a spus că a fost convinsă că va fi violată și ucisă. Kim Kardashian a mai spus că a rămas cu traume după jaf, că a dezvoltat o fobie de a ieși în public și că nu poate dormi dacă locul unde se află nu este păzit, relatează BBC. Procesul a readus în discuție vulnerabilitatea celebrităților în era digitală și impactul pe care rețelele sociale îl pot avea asupra siguranței personale.

Kim Kardashian a avut un interpret alături de ea, care i-a tradus cuvintele judecătorului, care i-a explicat că trebuie să spună tot ce s-a petrecut în noaptea de 3 octombrie 2016. Vedeta și-a început mărturia prin a mulțumi autorităților franceze, apoi a părut gâtuită câteva secunde înainte să izbucnească în lacrimi. Și-a cerut scuze și a continuat.

„Am venit la Paris pentru Săptămâna Modei. Parisul a fost mereu un loc pe care l-am iubit. Obișnuiam să mă plimb prin oraș când mă trezeam noaptea, pe la 3-4 dimineața. Întotdeauan m-am simțit în siguranță. Mă opream în hoteluri pentru o ciocolată caldă, era magic. Dar când am venit atunci la Săptămâna Modei totul s-a schimbat”, a spus ea.

În sală s-a aflat și mama lui Kim, Kriss Jenner, care a părut emoționată.

Kim a povestit apoi că sora ei, prietena ei și mama ei erau în oraș în acea noapte.

„Plecam în dimineața următoare și eu împachetam, la trei dimineața mă pregăteam să dorm”, a spus vedeta.

În acest moment, vocea lui Kim Kardashian a tremurat. A spus că a auzit zgomote pe scări, că a crezut că e sora ei pe care a strigat-o, dar nu i-a răspuns nimeni. Apoi s-a trezit cu două persoane în dormitor, despre care a crezut că sunt „polițiști”.

Bărbații aveau cu el un alt bărbat, încătușat: recepționistul hotelului: Abderrahmane Ouatiki.

„Am fost foarte confuză, evident. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram pe punctul să adorm. Am adormit doar cu halatul pe mine, nu aveam nimic pe sub, așa că eram fâstâcită”, a spus ea.

Kim Kardashian a spus că l-a întrebat pe recepționist, care vorbea engleză, ce se întâmplă și el i-a spus, calm, că nu știe, moment în care l-a bănuit că ar putea fi în cârdășie cu hoții.

„Înțeleg acum cât de șocat era și el că a fost o victimă ca mine”, a mai spus ea.

Apoi bărbații au început să o întrebe unde este inelul. În acea perioadă, Kardashian obișnuia să posteze majoritatea mișcărilor și locațiilor sale zilnice pe rețelele sociale, unde își expunea și bijuteriile, inelul de logodnă de 18,88 carate, oferit de soțul ei de atunci, rapperul Kanye West, care era estimat la patru milioane de dolari.

„Unul dintre bărbați a găsit inelul, care era pe noptiera de lângă pat. L-a găsit singur, era chiar acolo. Cel mai înalt se uita prin lucrurile mele și când mi-a găsit cutia de bijuterii a exclamat aha!, fericit că a găsit mai multe bijuterii”, a mai spus ea.

Kim Kardashian a povestit, înlăcrimată, că a trecut prin momente în care a crezut că va fi violată și ucisă. Înainte să răscolească restul apartamentului în care se afla Kim Kardashian, doi dintre suspecți au legat-o la mâini și la picioare. Vedeta a povestit cum în momentul în care a fost legată halatul ei s-a desfăcut și a rămas goală pe pat.

„Am fost sigură că ăla e momentul în care o să fiu violată. I-am spus recepționistului să le spună că am copii și că trebuie să mă întorc acasă la ei. Cu siguranță am crezut că o să mor. Eram sigură că o să mă împuște. Așa că am spus o rugăciune pentru familia mea”, povestit ea.

După ce au furat tot ce au găsit, hoții au luat-o pe Kim Kardashian de pe pat și au închis-o în baie și apoi au fugit. Vedeta a povestit că așteptat câteva minute să se asigure că nu mai e nimeni și apoi a reușit să se elibereze singură și să fugă după ajutor, în apartamentul de lângă unde se afla stilista ei. Împreună cele două au sunat la poliție.

Cei 12 suspecți, care au vârste în 35 și 78 de ani, au fost porecliți „bunicii hoți”. Și Kim Kardashian a fost surprinsă de vârstele lor, chiar a afirmat că se aștepta să fie mai tineri. Doar doi și-au recunoscut vinovăția, unul dintre ei a scris chiar și o carte, în timp ce altul, un bărbat și surd și mut, care este unul din cei care a amenințat-o cu arma pe Kim, și-a cerut scuze față de ea într-o scrisoare. În instanța din Paris, Kim Kardashian a spus că îl iartă, dar că asta nu șterge trauma prin care a trecut și fricile cu care a rămas de la incidentul care i-a „schimbat viața”.