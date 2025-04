Acum nouă ani Kim Kardashian a fost amenințată cu arma și jefuită. Începe procesul celui mai mare jaf din Franța ultimilor 20 de ani

Avocatul lui Kardashian, Michael Rhodes, a spus că vedeta de televiziune își dorește ca procesul „să decurgă într-o manieră ordonată, în conformitate cu legea franceză și cu respect pentru toate părțile implicate în caz.”. Foto: Getty Images

La nouă ani de când Kim Kardashian a fost jefuită sub amenințarea armei, cel mai mare jaf asupra unui individ din Franța din ultimii 20, începe și procesul în care vor fi judecați cei zece inculpați. Porecliți „bunicii hoți” de presa franceză, pentru că majoritatea dintre ei au vârste între 60 și 70 de ani, aceștia sunt acuzați că au furat bijuterii în valoare de 10 milioane de euro de la vedete americană, pe care au legat-o la mâini și picioare, au amenințat-o cu un pistol să spună unde ține bijuteriile și apoi i-au acoperit și gura cu bandă adezivă, relatează The Guardian.

Suspecții, care au vârste în 35 și 78 de ani, vor apărea pentru prima dată în fața unui judecător dintr-o instanță din Paris, luni după-amiază, în procesul care e așteptat să dureze o lună. Kim Kardashian va depune mărturie în fața instanței în luna mai.

Kim Kardashian își postase bijuteriile de 10 milioane de euro pe rețelele sociale

Jaful armat a avut loc în zorii zilei de 3 octombrie 2016, în jurul orei 2.00 dimineața, în timpul Săptămânii de Modă de la Paris, la care participau și surorile Kardashian.

Kim Kardashian era singură într-o cameră dintr-un hotel exclusivist, al cărui nume nu a fost făcut public, când s-a trezit cu concierge-ul la ușă. Acesta a fost forțat, sub amenințarea că va fi împușcat, să-i conducă pe hoți la ușa apartamentului vedetei, care a deschis ușa, moment în care și ea s-a trezit cu un pistol în față.

Kim Kardashian era singură în hotel, deoarece garda ei de corp o însoțise pe sora ei, Kourtney Kardashian, o altă vedetă de televiziune, la un club de noapte din Paris, după ce surorile petrecuseră ziua la spectacole de modă, fiind fotografiate.

Când a deschis ușa concierge-ului hotelului, unde dintre hoți a scos un pistol și l-a îndreptat spre ea. Kim Kardashian a spus poliției că bărbatul a vorbit în „un accent francez foarte puternic” în limba engleză, cerându-i să-i dea inelul de logodnă cu diamante, strigând: „Inelul, inelul.” Ea a fost ținută sub amenințarea armei, i-au fost legate mâinile și picioarele, iar gura i-a fost lipită cu bandă adezivă. Bărbații au fugit din cameră în mai puțin de 10 minute după ce au luat inelul și alte bijuterii.

În acea perioadă, Kardashian obișnuia să posteze majoritatea mișcărilor și locațiilor sale zilnice pe rețelele sociale, unde își expunea și bijuteriile, inelul de logodnă de 18,88 carate, oferit de soțul ei de atunci, rapperul Kanye West, care era estimat la patru milioane de dolari. Aceste detalii ar fi transformat-o într-o țintă ușoară pentru hoți.

› Vezi galeria foto ‹

Cine sunt „bunicii hoți”: „Mi s-a spus că era soția unui rapper”

Inculpații sunt în mare parte bărbați în vârstă de 60 și 70 de ani, cu antecedente penale și porecle din lumea interlopă, cum ar fi „Old Omar” și „Blue Eyes”, care amintesc de bandiții francezi din filmele noir din anii '60 și '70.

Procurorii însă susțin că aceștia erau înarmați și periculoși și că au planificat cu meticulozitate crima după întâlniri într-un bar din Paris. Cinci dintre ei, toți înarmați și toți peste 60 de ani, au ajuns la hotelul unde se afla Kim Kardashian pe jos sau pe biciclete și s-au dat drept polițiști pentru a pătrunde în imobil.

Douăsprezece persoane au fost acuzate după o investigație îndelungată, care a inclus și probe AND recoltate din apartamentul în care a fost jefuită vedeta.

Unul dintre suspecți a murit luna trecută, iar altul va fi judecat separat din motive de sănătate, astfel că în fața instanței, luna aceasta, vor da socoteală zece inculpați.

Ei se confruntă cu acuzații de jaf armat, apartenență la un grup infracțional și răpire – aceasta din urmă referindu-se la faptul că Kardashian a fost ținută ostatică sub amenințarea armei. Unii sunt acuzați că au ajutat la organizarea jafului. Opt dintre acuzați neagă orice implicare.

Alții au recunoscut. Unul dintre aceștia, Yunice Abbas în vârstă de 71 de ani, care a mai făcut 20 de ani de închisoare tot pentru jaf, a recunoscut implicarea sa în jaf, spunând că a făcut parte din grupul care a pătruns în clădire și că a stat de pază la parter.

„Eram toți bunici. Am primit o propunere pentru o mare lucrare, care ar fi fost ultima mea … Mi-au spus că era un diamant de 20 de carate care nu era protejat … A fost tentant. Mi s-a spus că era soția unui rapper. Nu am întrebat prea multe … O văd ca pe o victimă; nu aveam nimic împotriva ei personal. Voi cere scuze. O spun sincer”, a spus el pentru postul TV TF1 și Associated Press, potrivit The Guardian.

Într-un reportaj BBC, soția lui Yunice Abbas și-a dat seama de când au apărut știrile la televiziuni că Kim Kardashian a fost jefuită că e mâna soțului ei. Ea i-ar fi spus atunci „scrie numele tău aici”, a scris Yunice Abbas în cartea sa „Am jefuit-o pe Kim Kardashian”.

De asemenea, Aomar Ait Khedache, cunoscut sub numele de „Old Omar”, în vârstă de 68 de ani, a recunoscut și el că a participat la jaf, dar a negat acuzația procurorilor că ar fi fost liderul grupului.

Alți acuzați de pe bancă sunt acuzați că ar fi fost facilitatori și informatori, inclusiv Gary Madar, fratele șoferului de multă vreme al lui Kardashian din Paris. El este acuzat că a furnizat informații despre mișcările ei, dar neagă orice implicare.

Kim Kardashian s-a temut că va fi violată

Avocatul lui Kardashian, Michael Rhodes, a spus că vedeta de televiziune își dorește ca procesul „să decurgă într-o manieră ordonată, în conformitate cu legea franceză și cu respect pentru toate părțile implicate în caz.” Vedeta urmează să depună mărturie pe 13 mai, iar procesul se va încheia pe 23 mai.

Kardashian a spus mai târziu în emisiunea ei de televiziune, dar și în emisiunea lui David Letterman de pe Netflix, că temerea ei cea mai mare a fost că va fi violată și ucisă de bărbații mascați care au intrat în apartamentul ei, nu că va fi jefuită.

„Acesta este momentul în care voi fi violată. Mă gândesc: 'Ce se întâmplă? O să murim? Spune-le că am copii. Am bebeluși, am un soț, am o familie.'”, a spus ea.

Cazul a stârnit o acoperire media vastă și mai multe cărți despre jaf au fost publicate în Franța.