O hidrocentrală uriașă din Africa, construită cu ajutorul Chinei, e verificată de autorități după investiția de 1,3 miliarde de dolari

Centrala hidroelectrică Zungeru din Nigeria, în valoare de 1,3 miliarde de dolari, funcționează la jumătate din capacitate. Sursa foto: Profimedia Images

Autorităţile din Nigeria au lansat o analiză de reglementare a Centralei hidroelectrice Zungeru, în valoare de 1,3 miliarde de dolari, care furnizează în prezent aproximativ 350 de megawați în rețeaua națională, adică jumătate din capacitatea sa instalată, relatează Business Insider Africa. Verificările nu se vor limita la Centrala hidroelectrică Zungeru. Potrivit directorului general al Comisiei de Reglementare a Concesiunilor de Infrastructură, Jobson Oseodion Ewalefoh, evaluări similare privind respectarea obligațiilor vor fi efectuate și la centralele Kainji, Jebba, Shiroro, Dadinkowa și Kashimbila, iar concluziile finale vor fi prezentate președintelui Nigeriei, Bola Tinubu.

Comisia de Reglementare a Concesiunilor de Infrastructură (ICRC) examinează constrângerile contractuale și operaționale care afectează această centrală cu o capacitate de 700 MW, operată de Penstock Limited în cadrul unui parteneriat public-privat.

Într-un comunicat transmis joi, 8 octombrie, ICRC a anunțat că a convocat la Abuja o întâlnire cu operatorul centralei, ministerele energiei și resurselor de apă, precum și cu Biroul pentru Întreprinderi Publice (BPE), pentru a identifica problemele care limitează performanța centralei.

Analiza atrage atenția asupra diferenței dintre investițiile în infrastructura electrică și cantitatea de energie furnizată. Pentru Nigeria, creșterea producției unei centrale deja existente ar putea contribui la consolidarea alimentării cu energie electrică, deși comisia nu a precizat ce cantitate suplimentară de energie electrică ar putea fi deblocată în urma acestei analize.

Situată pe râul Kaduna, Centrala hidroelectrică Zungeru a fost construită cu asistență chineză și are patru unități de producere a energiei, cu o capacitate nominală de 175 MW fiecare, potrivit Biroului pentru Întreprinderi Publice. Pe lângă producția de energie electrică, proiectul a fost conceput pentru a contribui controlul inundațiilor, irigațiile și alimentarea cu apă.

Penstock Limited este o filială a Mainstream Energy Solutions Limited, conform anunțului BPE privind predarea. În cadrul aranjamentului descris de ICRC, biroul acționează în calitate de concedent al guvernului, în numele Ministerului Energiei.

Directorul general al ICRC, Jobson Oseodion Ewalefoh, a declarat că analiza va examina obligațiile atât ale guvernului, cât și ale concesionarului, cu scopul de a îmbunătăți performanța și de a asigura un raport calitate-preț bun.

"Semnarea unui acord de concesiune este doar primul pas; implementarea termenilor acordului PPP este cea care produce rezultate. În cadrul unui PPP, riscurile sunt împărțite și nicio parte nu îi face un favor celeilalte. Datoria noastră este să asigurăm sustenabilitatea, să obținem rentabilitatea investiției, să ne asigurăm că serviciile sunt furnizate și să garantăm un raport calitate-preț bun, în interesul poporului nigerian", a precizat el.

Jobson Oseodion Ewalefoh a mai adăugat că rolul comisiei este de a monitoriza respectarea obligațiilor, mai degrabă decât de a acționa ca parte la acordul de concesiune. El a subliniat că aranjamentul trebuie să asigure furnizarea de servicii către nigerieni, rămânând în același timp sustenabil și oferind un randament al investiției.

Cu toate acestea, comunicatul nu a detaliat problemele juridice și operaționale discutate, nu a explicat efectele lor respective asupra producției și nici nu a oferit un termen-limită pentru îmbunătățirea producției. De asemenea, nu a inclus un răspuns separat din partea Penstock.

Cei 350 MW raportați reprezintă aproximativ 50% din capacitatea instalată a Centralei Zungeru, însă comisia nu a precizat dacă această cifră reprezenta o medie pe o anumită perioadă sau producția la un anumit moment.

Analiza se va extinde dincolo de Centrala hidroelectrică Zungeru. Ewalefoh a declarat că analize similare privind respectarea obligațiilor vor viza centralele Kainji, Jebba, Shiroro, Dadinkowa și Kashimbila, urmând ca un raport final să fie înaintat președintelui Nigeriei, Bola Tinubu.

La finalul întâlnirii, părțile implicate au enumerat problemele juridice și operaționale ridicate și au convenit să se reunească.