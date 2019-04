O nouă explozie zguduie Sri Lanka. Un dispozitiv exploziv a fost detonat în apropierea unei biserici

O nouă explozie a avut loc în Sri Lanka. Un dispozitiv exploziv a fost detonat în apropierea unei biserici.

Sonia Simionov, reporter Observator, vine cu detalii din Sri Lanka. „Am mers în Colombo și, alături de un polițist, care ne-a fost escortă, am mers în siguranță și am văzut dezastrul. Arată îngrozitor, numai că la momentul la care trebuia să ajungem la una dintre biserici, polițistul a primit informația că într-un camion se afla un alt sistem exploziv, undeva lângă o biserică.Am fost duși foarte repede spre ieșirea din oraș. Noi am reușit să ieșim din oraș și acum mergem spre resortul unde suntem cazați. Acolo tot este sigur, e păzit, poliția e peste tot, te percheziționează. Totul e închis.

A trebuit să ne îndepărtăm de locul în care se pare că s-a produs deja o explozie. Poliția, imediat ce ne-a comunicat că trebuie să plecăm, a și închis centrul orașului”, a spus Sonia Simionov din Sri Lanka.

#Explosion at Kotahena a short while ago was while an explosive device in a parked van was being defused by STF bomb disposal units - Police Spokesman! #lka #SriLankaAttacks #SriLankaBlast #SriLanka pic.twitter.com/vDRv0TdpGT