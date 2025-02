Olaf Scholz, reacţie furioasă după ce Trump l-a numit dictator pe Zelenski: Este pur și simplu greşit şi periculos

Cancelarul a amintit că Rusia, sub Vladimir Putin, a început războiul în Ucraina.

"Ucraina se apără de aproape trei ani împotriva unui război de agresiune rusesc nemilos. Zi după zi", a adăugat Scholz.

Trump l-a numit pe Zelenski dictator miercuri pe reţeaua sa online, Truth Social.

"Ca dictator fără alegeri, Zelenski ar fi mai bine să acţioneze repede sau nu va mai avea o ţară”, a scris republicanul.

Între timp, negocierile cu Rusia pentru a pune capăt războiului vor continua.

Chiar şi voctul vicepreşedinte al lui Donald Trump, Mike Pence, a publicat un mesaj pe reţeaua socială X, susţinând că nu Ucraina a început războiul.

Mr. President, Ukraine did not “start” this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.????



“Russia Invades Ukraine in Largest European Attack Since WWII” @FoxNews (February 24,… pic.twitter.com/HsWGdyCGOz