Un fabricant din UE produce "aripi" pentru bomba GBU-39, folosită de Israel în Gaza. Povestea fetiței de 5 ani care i-a supraviețuit

Cel mai mare producător de rachete din Europa, MBDA, produce componente cheie pentru mii de bombe furnizate Israelului și folosite de statul evreu în Gaza, în multiple atacuri aeriene în care, potrivit investigațiilor jurnalistice, au fost uciși copii și alți civili palestinieni, relatează The Guardian.

Publicația britanică a realizat, împreună cu redacțiile independente Disclose și Follow the Money, o anchetă menită să expună public lanțul de aprovizionare din procesul de producție a bombei GBU-39 și modul în care aceasta a fost utilizată în timpul conflictului dintre Israel și Hamas.

MBDA deține o fabrică în statul american Alabama. Acolo sunt produse "aripi" ce sunt ulterior montate pe GBU-39, bombă de precizie cu greutate de 110 kilograme, fabricată de Boeing.

Ampenajele respective se deschid după lansare, ceea ce înlesnește ghidarea bombei către țintă.

Veniturile companiei americane MBDA Incorporated circulă prin MBDA UK, cu sediul în Hertfordshire, Anglia. Aceasta transferă apoi profiturile către grupul MBDA, cu sediul în Franța, notează The Guardian.

MBDA a distribuit anul trecut dividende în valoare de aproape 350 de milioane de lire sterline (circa 400 de milioane de euro) celor trei acționari ai săi: BAE Systems din Marea Britanie, Airbus din Franța și Leonardo din Italia.

În septembrie 2024, ministrul de Externe de la Londra, David Lammy, a suspendat unele licențe de export pentru armament către Israel, invocând riscul de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar.

Lammy a precizat că suspendarea licențelor vizează "articolele care ar putea fi utilizate în conflictul din Gaza".

Folosind informații din surse deschise și analize realizate de experți în armament, ancheta la care a participat The Guardian a examinat 24 de cazuri în care bombe GBU-39 au fost utilizate în atacuri soldate cu moartea unor civili.

În fiecare dintre aceste cazuri, printre victime s-au numărat și copii. Multe dintre atacuri au avut loc noaptea, fără avertisment, asupra unor școli și tabere de corturi unde se adăposteau familii strămutate.

Aceste lovituri au fost, de asemenea, analizate de Organizația Națiunilor Unite și de organizația umanitară Amnesty International, care le-au desemnat ca fiind posibile crime de război.

MBDA a confirmat că are un contract cu Boeing pentru "aripile" montate pe GBU-39. Compania susține că "respectă toate legile naționale și internaționale relevante, aplicabile comerțului cu arme, în țările în care operează".

Cazul componentelor fabricate de acest consorțiu european în SUA ilustrează efectul limitat al măsurii luate de Londra, de a suspenda unele livrări de arme către Israel.

Deciziile guvernului condus de Keir Starmer se aplică numai echipamentelor militare exportate din Marea Britanie, ceea ce înseamnă că filiala americană a MBDA poate continua să furnizeze către Boeing componente realizate în fabrica din Alabama.

În data de 26 mai anul curent, în jurul orei 2 dimineața, o bombă lansată de aviația israeliană a străpuns acoperișul școlii Fahmi al-Jarjawi din cartierul istoric al orașului Gaza, în timp ce zeci de familii refugiate acolo dormeau.

Serviciile locale de urgență au declarat că 36 de persoane, dintre care jumătate copii, au murit în acea noapte, după ce clădirea a fost cuprinsă de flăcări.

Într-un videoclip înregistrat de un martor, o fetiță micuță este filmată în timp ce caută o ieșire din iadul de foc. Silueta sa, profilată pe cortina de flăcări generată de bombă, a ajuns în presa internațională.

Fetița se numește Hanin al-Wadie, are cinci ani și a supraviețuit la limită.

Câteva săptămâni mai târziu, ea se afla încă în spital, cu arsuri de gradul II și III și traume psihologice profunde.

Părinții și sora ei au fost uciși în atac.

Așezat lângă ea, în timp ce fetița mănâncă o bucată de pâine și se joacă cu bandajele, unchiul fetiței, Ahmed al-Wadie, rememorează noaptea în care bomba a lovit adăpostul.

