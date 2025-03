Operațiune uriașă de salvare în Marea Nordului. Un petrolier şi o navă de marfă s-au ciocnit și au luat foc

Un petrolier şi o navă de marfă s-au ciocnit în apele Mării Nordului. La scurt timp de la producerea incidentului a fost demarată de urgenţă o operaţiune de salvare, au scris jurnaliştii de la BBC.

Potrivit primelor informaţii, petrolierul şi nava de marfă s-au ciocnit în largul coastei East Yorkshire. Iar în urma coliziunii, la bordul petrolierului a izbucnit un incendiu, conform BBC.

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI