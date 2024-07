„Orientul Mijlociu e pe marginea prăpastiei”. Israelul atacă ținte din Liban, după lovitura cu rachetă din Golan

Aviaţia militară israeliană a lovit sâmbătă noaptea mai multe obiective ale grupării Hezbollah în nordul Libanului, după atacul cu rachetă de sâmbătă care a ucis 12 oameni, inclusiv copii, pe un teren de fotbal dintr-un sat de druzi din zona Înălţimilor Golan ocupate de Israel, transmite dpa, potrivit Agerpres. „Orientul Mijlociu este pe marginea prăpastiei”, spune comisarul ONU pentru Orientul Mijlociu.



Printre ţintele loviturilor aeriene s-au aflat depozite de armament şi infrastructuri de luptă, au comunicat duminică pe Telegram forţele armate israeliene, care au prezentat şi înregistrări video cu riposta. Agenţia citată nu a fost în măsură să verifice filmările respective.



Autorităţile israeliene au anunţat că lovitura cu rachetă atribuită grupării Hezbollah, susţinute de Iran, a ucis sâmbătă 12 oameni, printre care şi copii. A fost cel mai sângeros atac împotriva Israelului de la începutul conflictului din Gaza.

„Orientul Mijlociu este pe marginea prăpastiei, lumea și regiunea nu își pot permite un nou conflict deschis”, a scris emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, pe rețeaua X.

(1/2) I condemn yesterday’s abhorrent rocket attack that hit the Druze town of Majdal Shams, which killed at least 12 civilians, mainly children & teenagers.



Children continue to bear the burden of the horrific violence plaguing the region…