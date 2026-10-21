"Pacea voastră este capitulare". Protest la Sofia. Bulgarii au cerut ca Rusia să fie numită agresor și acuză tăcerea lui Radev

Bulgarii au protestat marți în centrul Sofiei față de reacției guvernului la problemele de securitate din Marea Neagră. FOTO Profimedia Images

Bulgarii au protestat marți în centrul Sofiei față de reacției guvernului la problemele de securitate din Marea Neagră. Manifestanții au cerut o politică de apărare mai fermă și o coordonare mai strânsă cu aliații Bulgariei din UE și NATO. Manifestațția a avut loc într-un moment în care premierul Rumen Radev a anunțat că Bulgaria nu va mai participa la un nou pachet de asistenţă financiară al Uniunii Europene pentru Ucraina.

Demonstrația, desfășurată sub sloganul "«Pacea» voastră este capitulare! «Diplomația» voastră este izolare!", a fost organizată pe rețelele sociale și s-a concentrat pe securitatea națională, politica de apărare și relațiile Bulgariei cu partenerii săi europeni și euroatlantici. Participanții au criticat conducerea țării pentru modul în care a reacționat la evenimentele din Marea Neagră și au cerut o poziție clară și măsuri concrete pentru protejarea Bulgariei.

Organizatorii au invocat atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, victimele și incidentele în care drone rusești s-au apropiat periculos de granițele Bulgariei. Potrivit acestora, aceste evoluții impun o politică de apărare coerentă și o cooperare mai strânsă cu aliații din Uniunea Europeană și NATO.

"Până când ne vom preface că nu vedem ce se întâmplă chiar la ușa noastră?", au întrebat organizatorii, subliniind că eforturile diplomatice nu trebuie să slăbească capacitatea de apărare a Bulgariei. Ei au adăugat: "Iluziile nu salvează vieți. Tăcerea nu este o strategie."

Fostul ministru al Apărării Todor Tagarev a declarat că nemulțumirea publică provine în primul rând din ceea ce el a descris drept o reacție inadecvată a guvernului și a președintelui. În opinia sa, refuzul autorităților de a numi responsabilul pentru acțiunile care amenință securitatea Bulgariei și a cetățenilor săi împiedică adoptarea măsurilor necesare.

"Atunci când discutăm despre un răspuns în această situație de criză, trebuie să acționăm pe baza informațiilor disponibile. În acest moment, toate informațiile disponibile duc la concluzia fără echivoc că autorul atacurilor este Rusia, Federația Rusă", a declarat Tagarev pentru agenția bulgară BGNES.

El a avertizat că provocările rusești depășesc flancul estic al NATO și afectează și alte țări europene, inclusiv Germania, Danemarca și Irlanda. Potrivit lui Tagarev, Moscova urmărește să sperie societățile europene și să slăbească sprijinul public pentru Ucraina. Fostul ministru a spus că, fără ajutorul european, Ucraina ar avea mari dificultăți în a rezista agresiunii ruse.

Tagarev a susținut că, pentru a se ajunge la o pace durabilă și justă, statele europene și democratice trebuie să colaboreze pentru a ajuta Ucraina să oprească agresiunea Rusiei pe teritoriul său, prevenind astfel noi amenințări la adresa securității europene.

Jurnalistul Gheorghi Anghelov a cerut, la rândul său, autorităților bulgare să adopte o poziție fermă față de evoluțiile din Marea Neagră, dând drept exemple Polonia și România.

"Este clar cine comite atacurile, rușii sunt, iar acest lucru este spus explicit", a afirmat Anghelov.

El a criticat presa bulgară pentru ceea ce a numit autocenzură, teamă și pregătire profesională insuficientă a unor jurnaliști. Deși a făcut distincția între mediul media actual și cenzura impusă în perioada comunistă, Anghelov a susținut că libertatea de exprimare poate coexista cu presiuni implicite și cu autolimitarea.

"Eu numesc asta autocenzură. Fie nu spun adevărul, fie nu îndrăznesc să spună adevărul, fie nu cunosc adevărul", a spus Anghelov.

El a explicat că s-a alăturat protestului pentru că se opune politicilor premierului Rumen Radev și ale președintei Iliana Iotova, a căror relație a descris-o drept un "tandem teribil".

Adresându-se ulterior manifestanților, Anghelov a cerut ca Rusia să-și retragă toți generalii din Bulgaria, așa cum, a spus el, a făcut după Unificare. El i-a acuzat pe cei aflați la putere că se tem să numească Rusia drept agresor și că, în schimb, îi etichetează pe protestatari drept instigatori la război. Jurnalistul i-a îndemnat pe alegători să aleagă cu grijă la viitoarele alegeri, pentru ca Bulgaria să nu urmeze un drum asemănător Ungariei lui Viktor Orbán.

Demonstrația din fața Președinției s-a desfășurat pașnic, în ciuda prezenței masive a poliției, inclusiv a unor agenți puternic înarmați. Protestatarii au scandat "Demisia!" și au afișat pancarte în care criticau poziția lui Radev.

Mai mulți participanți și-au explicat punctul de vedere pentru BGNES. Mihail Doncev a spus că manifestanții susțin pacea, dar resping ceea ce el a numit "pacea rusească”. În opinia sa, o înțelegere justă trebuie să respecte dreptul părții atacate de a se apăra și să nu presupună umilirea ei publică.

Bojidar Pencev a declarat că poziția guvernului ar trebui aliniată cu cea a NATO. El a susținut că Rusia este cea care are de câștigat din transformarea Mării Negre într-o zonă economică periculoasă.

Aleksandar Krastev l-a acuzat pe Radev că adoptă poziții contradictorii în Bulgaria și în fața instituțiilor europene. El a criticat, de asemenea, lipsa unei poziții clare a guvernului și întârzierile în aderarea la diverse inițiative alături de țările partenere.

"Nimeni de aici nu vrea ca Bulgaria să devină parte a conflictului. Vrem ca Bulgaria să acționeze exact așa cum o fac aliații noștri din NATO și UE", a spus Krastev, adăugând că Ucraina trebuie sprijinită până la capăt pentru a obține o pace justă.

Premierul Rumen Radev îi acuzase pe cei care plănuiau protestul din fața Președinției că urmăresc să atragă Bulgaria în război și să-i readucă la putere pe Boiko Borisov și Delian Peevski.

Pentru acea zi fuseseră anunțate două demonstrații în capitală. Prima, organizată de inițiativa tinerilor medici "Viitor în Bulgari", urma să înceapă la ora 18:00 în fața Ministerului Sănătății și să se îndrepte apoi spre Adunarea Națională. A doua, cea la care s-a referit Radev, era programată la ora 18:30 în fața Președinției, sub sloganul "«Pacea» voastră este capitulare! «Diplomația» voastră este izolare! Până când ne vom preface că nu vedem ce se întâmplă chiar la ușa noastră?".

Printre organizatori s-au numărat fostul ministru al Mediului și Apelor Borislav Sandov, foștii deputați Lena Borislavova și Metodi Andreev, fostul ambasador la Moscova Ilian Vasilev, economistul Evgheni Kanev și reprezentanți ai inițiativei "Dreptate pentru toți".

Radev a pus nemulțumirea tot mai mare a cetățenilor europeni pe seama mai multor factori, între care migrația necontrolată, integrarea eșuată, Pactul Verde, dezindustrializarea și pierderea locurilor de muncă.

El a susținut că nu se poate aștepta din partea Bulgariei să contribuie la ajutorul european de 70 de miliarde pentru Ucraina și a cerut o soluție diplomatică pentru încheierea războiului.

Radev s-a referit și la ancheta privind atacul asupra navei Chelsea-3, precizând că va fi efectuată o analiză chimică pentru a stabili ce tip de substanță explozivă a fost folosit.