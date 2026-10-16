Bulgaria cere NATO să instaleze sisteme anti-drone pe teritoriul său, după atacurile asupra navelor în Marea Neagră

Bulgaria cere NATO să desfășoare sisteme anti-drone pe teritoriul său. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Getty Images

Bulgaria a solicitat oficial Alianței Nord-Atlantice să desfășoare pe teritoriul său aeronave de luptă și sisteme de distrugere a dronelor pentru a-și consolida apărarea, a declarat vineri ministrul Apărării de la Sofia, Dimitar Stoianov, citat de Reuters. Solicitarea vine în urma unei serii de atacuri asupra navelor comerciale în Marea Neagră.

În această săptămână, dronele au lovit două nave în largul coastei românești a Mării Negre, provocând incendii la bordul acestora. Marți, o altă navă comercială s-a scufundat în largul coastei bulgare, tot în urma unui atac cu drone. După acest incident, Guvernul de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea rusă în Bulgaria.

Atacurile reflectă amenințarea tot mai mare pe care războiul purtat cu drone de Rusia și Ucraina o reprezintă pentru transportul maritim comercial în apropierea flancului sud-estic al NATO.

„Am transmis scrisori și am formulat o solicitare Secretarului General al NATO și Comandantului Suprem al Forțelor Aliate, în care le cerem să ne consolideze capacitățile, ceea ce presupune și desfășurarea de forțe suplimentare pe teritoriul nostru. Așteptăm decizia acestora”, a declarat Stoianov.

Bulgaria vrea o abordare comună cu România și Turcia a atacurilor cu drone din Marea Neagră

Stoianov a precizat că intenționează să se întâlnească în curând cu omologii săi din România și Turcia pentru a discuta despre coordonarea acțiunilor și despre o abordare comună a situației din Marea Neagră.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit joi cu președintele bulgar Rumen Radev și cu președintele român Nicușor Dan. El a declarat că NATO va „continua să colaboreze strâns cu aliații din zona Mării Negre și își va ajusta postura de descurajare și apărare în funcție de necesități”.

Întrebat vineri despre solicitarea Bulgariei, un oficial NATO a precizat că subiectul va fi discutat săptămâna viitoare de către ambasadorii celor 32 de state membre ale Alianței.

Bulgaria, care a propus un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile în Marea Neagră, intenționează, de asemenea, să se alăture unei inițiative NATO de combatere a dronelor până la sfârșitul lunii octombrie.