M.A.I. a trimis elicoptere Black Hawk să-i salveze pe cei de pe nava care a luat foc lângă Sulina. Valurile îngreunează operațiunea

3 minute de citit Publicat la 12:03 15 Oct 2026 Modificat la 12:04 15 Oct 2026

Autorităție române au trimis elicoptere în sprijinul echipajului de pe nava Wine Trader, afectată de un incendiu lângă Sulina. În zonă au fost semnalate drone. Sursă foto: DSU

Mai multe forțe și mijloace de intervenție au fost mobilizate, joi, de Ministerul român de Interne pentru salvarea echipajului de pe nava comercială Wine Trader, afectată de un incendiu în Marea Neagră, în apropiere de Sulina, după ce în zonă au fost semnalate drone informează instituția.

La operațiunea de salvare participă Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Imagini filmate de autorități din elicopter arată suprastructura de la pupa (parte din spate a vasului), unde se află postul de comandă, afectată puternic de incendiu.

Altă zonă unde focul s-a manifestat și a lăsat în urmă fiare înnegrite se află la mijlocul navei (foto următoare).

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"Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, având la bord o echipă medicală, a decolat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Pentru suplimentarea capacității de intervenție, un al doilea elicopter Black Hawk a decolat de la București. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare prin troliere, care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două ambarcațiuni. Nava Fifi a început deplasarea din portul Mangalia către nava afectată, având la bord un medic, doi paramedici și un asistent medical. În același timp, o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea a început deplasarea din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului la bord.

DSU: Valurile mari împiedică salvarea echipajului în condiții de siguranță

În zona incidentului, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. La acest moment, salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari", se spune într-un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență, DSU, difuzat joi dimineață.

"Prioritatea echipelor de intervenție este salvarea celor patru membri ai echipajului, în condiții de siguranță atât pentru persoanele aflate la bordul navei comerciale, cât și pentru salvatori.

Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului", se precizează în documentul menționat.

Nava Wine Trader a cerut ajutor autorităților române, joi dimineața

Nava comercială Wine Trader sub pavilion San Marino a cerut ajutor autorităților române, joi dimineață, după izbucnirea unui incendiu la bord, în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Opt dintre cele 12 persoane aflate pe navă sunt date dispărute, iar alte patru au fost găsite în siguranță.

Incidentul a fost raportat în jurul orei 07:00. Echipajul a semnalat izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nava se afla la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina la momentul respectiv.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare, mobilizând mijloace navale și aeriene pentru intervenție.

Nava de căutare și salvare Apollo, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă. De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol pentru a participa la operațiune.

O dronă a fost detectată joi lângă Sulina

Incidentul are loc după ce, miercuri, în Marea Neagră, o altă navă a fost lovită de o dronă, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de Sulina.

Vasul a luat foc. Echipajul a fost evacuat și este în siguranță. Este vorba de nava comercială Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, având membri ai echipajului din Siria.

O dronă a fost detectată joi dimineață în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, și a dispărut de pe radar după aproximativ un minut.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), alte ținte aeriene au fost ulterior depistate la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru cetățenii din județul Tulcea.