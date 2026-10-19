Patru țări din Europa de Est cer să folosească fondurile UE pentru a face față crizei energetice. România, absentă de la discuție

Guvernele din Europa Centrală și de Est se confruntă cu deficite bugetare în creștere . Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Slovacia, Republica Cehă, Ungaria și Polonia solicită derogări temporare pentru a utiliza anumite fonduri ale Uniunii Europene, cu scopul de a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra industriei, a declarat luni ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, citat de Reuters.

Guvernele din Europa Centrală și de Est se confruntă cu deficite bugetare în creștere și iau măsuri pentru a diminua efectele prețurilor mari la energie asupra populației și a mediului de afaceri, fie prin subvenționarea facturilor la utilități, fie prin intervenții la prețul carburanților, în contextul în care conflictele din Orientul Mijlociu și din Ucraina pun presiune pe piețele globale.

Luni, Slovacia a găzduit miniștrii Economiei și Energiei din țările vecine, alături de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen. Cele patru state formează Grupul de la Vișegrad (V4).

„Am depus o solicitare pentru o derogare temporară care să ne permită utilizarea resurselor Uniunii Europene, astfel încât industria noastră – pentru care există deja mecanisme de sprijin menite să o ajute să facă față prețurilor ridicate la energie – să poată beneficia de acest ajutor”, a declarat Sakova în cadrul unei conferințe de presă transmise public.

Fondurile de coeziune ar putea fi utilizate

Ea a precizat că derogările ar putea viza anumite fonduri de coeziune sau fonduri destinate modernizării.

„Aceasta nu este o chestiune care privește doar Slovacia sau finanțele publice ale Republicii Slovace; desigur, nicio țară din grupul V4 nu dorește să creeze o povară pe termen lung asupra propriului buget de stat.”